El supermartes del Congreso nacional

Las circunstancias fueron diferentes. En 2018 el expresidente Mauricio Macri impulsó el debate previendo que no se aprobaría el proyecto, y en ese contexto algunos sospecharon que lo hacía para dejar en un segundo plano el fracaso de la negociación con la Comunidad Económica Europea y otras penurias económicas. Sucede que Macri había dicho durante la campaña de 2015 que la Argentina no estaba preparada para debatir ese tema, lo que era una forma de no revelar su postura; pero cuando cambió de opinión y decidió habilitar el tratamiento legislativo con su decisión política, se expresó “a favor de la vida” asumiendo su postura contraria a la modificación de la legislación sobre el aborto, lo que –explicó- no era obstáculo para promover el debate. En la reciente campaña presidencial se pronunció más enfáticamente por la misma postura.

Alberto Fernández tiene respecto de Macri al menos tres diferencias. La primera es que durante la campaña no evitó pronunciarse sobre el tema. La segunda es que cumplió con la promesa de impulsar el tratamiento legislativo; y la restante es –obviamente- que está a favor.

En ambos sectores políticos conviven posturas a favor, en contra y de duda. Sin embargo, puede considerarse positivo que el Congreso nacional aborde la discusión de una cuestión que hace 99 años que fue legislada en un país absolutamente diferente. Repasando desde el retorno de la democracia se sancionaron leyes impensables hace una centuria: la de Divorcio Vincular en 1987, la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en 2002, la de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en 2006, la de prevención de la violencia por razones de género en 2009; la de matrimonio igualitario en 2010 y la de Identidad de Género en 2012, entre tantas otras.

El Congreso -como lo plantearon en los últimos años dos presidentes bastante diferentes entre sí- discutirá un tema central para los argentinos, al menos si se lo juzga desde la polémica que despierta; y que atraviesa lo politico, lo moral, lo religioso y lo científico, independientemente de no constituir la principal causa de mortalidad del país.

Será en el Senado, donde es difícil aventurar un resultado, luego de que en Diputados (como en 2018), el proyecto resultara aprobado.

El mismo martes, en la Cámara de Diputados de la Nación se abordará otro tema, de naturaleza diferente, pero también de fuerte sensibilidad social, como es la modificación de la fórmula de cálculo de jubilaciones nacionales.

El oficialismo gobernante propone reemplazar la fórmula actual por una mixta, que vincula la mitad los haberes de los jubilados con los salarios de los trabajadores activos,prometiendo que gracias a ello las jubilaciones aumentarán en consonancia con las mejoras salariales. La otra mitad de la fórmula vincula la evolución de los haberes con la variación de la recaudación tributaria, asegurando que así se compartirá con los jubilados el crecimiento económico.

Juntos por el cambio reclama que las jubilaciones estén atadas a la inflación y reivindica lo hecho por el macrismo al respecto.

Aunque seguramente el debate de fondo sigue siendo el problema del desfinanciamiento del sistema previsional, no resulta menor la cuestión que se tratará en la Cámara baja (el Senado ya le dio media sanción al proyecto) y que afecta a uno de los sectores más empobrecidos y postergados del país.