El recuerdo de la caída de un avión Guaraní. La noche del 1º de octubre de 1993 quedará marcada en la historia de la provincia de Entre Ríos con lo que fue unas de las tragedias más importantes que se han registrado por estos lados. Un avión de fabricación nacional, llamado Guaraní, perteneciente a la Segunda Brigada Área de Paraná, cayó a tierra cuando se dirigía a la ciudad de Paraná. Fue más precisamente a la altura de la localidad de Crespo y a pocos minutos de aterrizar al destino predeterminado.

En el fatal accidente perdieron la vida los 13 ocupantes del aeronave, entre oficiales y suboficiales destinados a esa unidad y algunos familiares de los mismos, había mujeres y un bebé. Los pasajeros habían partido del Aeroparque Jorge Newbery y no pudieron llegar a destino. Una tragedia que marcó a la provincia y que se habló durante muchos días.

Esa noche hace recordar a este periodista, que trascribe lo que pasó ese octubre, que en ese momento era alumno de la Escuela Técnica N°3 Teniente Cenobio Candelaria (La Base) en 2° año pudo ir a ver el fuselaje estrellado del avión, que ya había sido traído por las autoridades aeronáuticas tras ser peritada. Se podían ver los daños notorios y el dolor que sintieron todas esas personas reflejadas en la sangre impregnada en los asientos y en los pedazos que quedaban. Una experiencia para nada olvidable, que quedará en la retina. Un hecho que marcó a la Brigada Área y las familias afectadas en semejante dolor. En ese momento ya eran aviones prácticamente obsoletos y muchos de los cuales habían dejado de volar para convertirse en muletos de otros aviones Guaraníes. Ya en ese momento la Fuerza Aérea mostraba sus falencias financieras y de poco mantenimiento de los mismos. Hoy en día la problemática sigue y poco ha cambiado.

avion guarani accidentado crespo2.jpg

Las personas fallecidas fueron el comodoro Alfonso Ruggero, jefe del grupo Aéreo II; Natalia Ruggero; comodoro Miguel Ángel Arques, jefe del grupo fotográfico; Alejandra Rita Arques; capitán Alberto Eduardo Carreras, con destino en la escala superior de Guerra Aérea; capitán Gerardo Alberto París; primer teniente Sergio Fernando Pin; suboficial auxiliar Roberto Omar Martínez; suboficial auxiliar Víctor Emilio Pereyra; cabo principal Robín Darío Vedia; Marta Virginia Carmen Quintana de Echavarría y María Cecilia Echavarría.

Hace poco en el semanario Análisis habló Germán Schmidt, dueño del campo donde cayó el avión y que recordó: “Esa noche me acuerdo como que fuera hoy. Estábamos en mi casa con mis hermanos, mirando televisión. Eran más de las 21. Sentimos un avión que pasó más debajo de lo normal. Como a los 15 minutos llegó un vecino que vive como a cinco cuadras y nos dijo que se cayó un avión. Pensamos que estaba loco. Salimos al patio y vimos las llamaradas. Había caído y se había incendiado. Mi papá agarró la camioneta, fueron a ver y se había incendiado. Fueron a avisar a la Policía. Cuando llegaron a Crespo pasó algo medio gracioso porque la Policía no les creía. El patrullero vino al campo para ver si era cierto. Desde acá llamaron a los bomberos de Crespo. Pero el avión había dado nota de que venía con problemas. Los de la Base Aérea de Paraná ya venían en camino. O sea que los bomberos de Paraná llegaron primero que los de Crespo y pasaron por mi casa. Tenía 10 años y me acuerdo como hoy, bomberos, ambulancias, policías, militares.

avion guarani accidentado crespo1.jpg

Me quedó en la mente hasta hoy. Empezaron a recorrer el campo buscando cuerpos. Habían encontrado 12 y una bebé. Incluso un bombero, la noche estaba oscura, pensó que era una muñeca y era una beba verdadera. El bombero la movió y cuando se dio cuenta de que era un bebé, lo agarraron. Buscaban dos cuerpos más, porque habían dado la nota de que habían subido 14, pero dos habían perdido el vuelo en Buenos Aires. Durante toda la noche buscaron a esas dos personas hasta el otro día que llegó la novedad de que habían perdido el vuelo. Pero fue una noche realmente trágica, eso pasó a las 21 y estuvimos hasta las 5 am recorriendo y buscando, mi padre y mis hermanos”.

Sin lugar a dudas una noche que quedará marcada para toda la vida para todos. Fue la principal tragedia área de la provincia y tuvo a muchos entrerrianos fallecidos.