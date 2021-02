El plasma y la solidaridad

Recientemente, el doctor Ariel Rossi, responsable del área de Hemoterapia, manifestó que poco a poco los donantes comenzaron a comunicarse con el banco de sangre para brindar su granito de arena. Es que el mismo temor de la gente también hacía decaer en cuanto a volúmenes las donaciones de sangre, como todos los años el Masvernat es receptora de cientos de voluntarios. “Las personas se están interiorizando más, se refiere a donantes que estuvieron infectados en los meses de noviembre y diciembre, por lo que pasó un tiempo prudente para generar anticuerpos. Afortunadamente ahora estamos aumentando las consultas de gente que quiere donar plasma”, destacó el médico.

Lo que se encargan de recalcar los especialistas es que no todo aquel que haya transitado la enfermedad está en condiciones de ser donante. Es por ello que el nosocomio exige una serie de requisitos, como haber pasado 21 días del último síntoma, el estudio de anticuerpos, mientras que por el lado de las mujeres que no tengan hijos. No obstante, la voluntad es tal y ello es lo valorable porque en una sociedad que muchas veces es muy juzgada por sus actos, es loable resaltar este tipo de actitudes, aunque no califiquen para finalmente ser donantes.

Un dato para tener en cuenta es que de todos los que llegan a la primera consulta solo un 40 o 50% se realiza el estudio de anticuerpos para intentar ser donante voluntario. “No todas las personas desarrollan anticuerpos y no todos tienen gran cantidad de anticuerpos”, sentenció.

“Así como la enfermedad es tan dinámica, también somos nosotros quienes nos hemos enterado de que el criterio de utilizar el plasma se ha modificado. Dentro de un protocolo nacional se está evaluando el momento de utilizarlo, recuerdo que se decía que el plasma era utilizado en pacientes críticos”, pero de acuerdo a lo manifestado por Rossi ahora se lo está empleando en pacientes leves o moderados. En fin, para celebrar una nueva alternativa en busca de conseguir que no muchas personas lleguen a situaciones críticas de una enfermedad, que parece ser que seguirá entre nosotros por un tiempo más.