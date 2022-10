El hincha, adónde juegue el equipo, estará

Durante todo este tiempo me pregunté por qué nos tocó sufrir la pérdida de la categoría. ¿Por qué somos prisioneros de errores cometidos por quienes toman decisiones institucionales? ¿Por qué repercute en nuestro estado de ánimo las derrotas sufridas por malas campañas? Inmediatamente encontré, a través de otro interrogante, una respuesta. ¿Y porqué no podíamos experimentar en carne propia esta sensación?.

A diferencia de los integrantes del Pueblo Rojinegro esta es la segunda vez que mastico el sabor amargo del descenso en los últimos cinco años. En 2017 Aldosivi perdió la plaza. Por cuestiones laborales continúe relacionado al ámbito de Primera División cubriendo la campaña de Patronato, pero mi corazón y atención estuvieron focalizados en la B Nacional.

Tres meses después de la derrota como local, con goleada incluida, ante Olimpo de Bahía Blanca, Aldosivi. En todo ese momento alenté junto a mis pares al equipo porque el hincha está siempre. El corazón no entiende de categoría. Además, para ser sinceros, no nací ni me crié observando al Verde en la elite. Parafraseando una estrofa de Moraleja, un tema de Hermética, palpitar la previa ante un equipo de Primera era “tan solo un sueño alocado de un gringo argentino”.

En los primeros años alentando al Tiburón celebré triunfos ante Ever Ready de Dolores y Boca de Bragado. Me emocioné al derrotar al otro equipo de la ciudad en la final por un lugar en la B Nacional. En el segundo torneo en esta divisional me ilusioné con visitar La Bombonera y el Monumental. Belgrano de Córdoba apagó este sueño en la final por el segundo tickets a Primera.

A partir de ahí llegaron épocas donde las derrotas se hicieron más frecuentes. El descenso al Argentino A en 2000 y la casi caída al Argentino B en 2002. Pero todo cambió a partir de ahí y el 9 de julio de 2005 recuperamos el lugar en el profesionalismo. Y 9 años después cristalizamos el anhelo de ser iluminados por las luces de Primera División.

El hincha de Patronato transitó un camino similar. Peregrinó por el país acompañando a Patringa a lo largo y ancho del país. Masticó bronca. Experimentó frustraciones hasta que el 16 de junio de 2008 se sacó la mufa al recuperar su lugar en el Argentino A. Desde ahí febo se instaló en barrio Villa Sarmiento más allá de algunas tardes grises. El Pueblo Rojinegro se acostumbró a festejar. El salto al Nacional, victorias a los equipos taquilleros de esta divisional y la inscripción de su nombre en la elite.

En este nivel el representante entrerriano compitió por le mismo objetivo: la permanencia. Durante varios torneos conquistó esa meta. Observó como otros elencos con mayor estructura se despidieron de la divisional.

Esta vez quienes experimentados esta sensación somos los fanáticos de Aldosivi y los apasionados de Patronato. La herida costará cicatrizar. Pero el hincha estará siempre. A la hora programada estará alentando al equipo sin importar el torneo que competirá. Porque la divisional y el equipo que esté en la vereda de enfrente es la excusa. Seguir a nuestros colores es la causa.