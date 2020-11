Comprometen nuestro futuro

En las rondas de los martes en la Plaza Mansilla de Paraná y en el acampe en la cabecera del puente Victoria-Rosario, hay una generación que le dice a los gobernantes que ya no tienen derecho a seguir tomado decisiones que comprometen la salud y el futuro de todos. Desde ya que no se trata de un conflicto intergeneracional, sino de intereses. La única razón por la cual no se adoptan decisiones que protejan el ecosistema es el dinero que genera su destrucción, aunque el mismo termine en pocos bolsillos.