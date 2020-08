Los videos de la monja Josefina Cattaneo en Tik Tok

Tik Tok se ha convertido en una de las redes sociales más populares durante estos tiempos de pandemia. Los usuarios suben contenido con diversos retos, imitaciones de voces o escenas y otras dinámicas que comparten con sus seguidores. Casi todos los famosos abrieron una cuenta en esta plataforma con el fin de mantenerse ‘al día’ en las tendencias actuales. Ahora una monja que vive en Córdoba utiliza Tik Tok para un propósito particular: predicar la palabra de Dios de forma ‘moderna’. Con tan solo 25 años, la monja Josefina Cattaneo se dio a conocer en Tik Tok por los videos que graba y sube junto a sus hermanas. La religiosa en poco tiempo logró 13.700 seguidores y más de 250.000 reproducciones.

Embed

Josefina Cattaneo reside en un convento de Córdoba. Pertenece a la Congregación Mercedarias del Niño Jesús de La Carlota, donde llegó hace seis meses y ya es todo un personaje.

Tiene 25 años y, durante los meses de confinamiento se ha dado a conocer tras abrir una cuenta en Tik Tok desde la cual sube contenido relacionado con la prédica de ciertos principios de la religión Católica. Eso sí: lo hace a su modo. Un modo, además, muy particular.

monja tik tok3.jpg

A través de la red social de los videos breves, Josefina lleva la Palabra y difunde mensajes de optimismo, pero no faltan los bailes, las coreografías y hasta la rutina de ejercicios físicos para antes de rezar las oraciones.

Embed https://vmf.edge-apps.net/embed/vod?vid=79005&hash=14663816a87ff1539e548004e8c4c7be-1596295125-6f2918fcd0f193a9e0dcc0337775b148

Muy divertida, cuenta que “aceptando esta modalidad virtual, es que empecé a cuestionar cómo es que podía. Le pregunté a Jesús y le dije que no sabía cómo anunciarlo, le pedí que me dé una mano”, comienza. “Hacía ya un tiempo que venía viendo esto del Tik Tok. Me parecía que era una manera muy alegre y ahí fue que me animé, descargué el programa”, relató en diálogo con Puntal.

monja tik tok.jpg

Tras estar de misión evangélica en Ecuador y varias provincias argentinas, la monja de 25 años llegó a La Carlota justo antes del comienzo de la cuarentena y usa la tecnología para seguir dando clases de Educación Religiosa a los alumnos del colegio Instituto Nuestra Madre de la Merced.

Hace un mes que no para de sumar seguidores mientras canta, baila y tiktokea mensajes que hablan de Jesús