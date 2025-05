Lo que le espera a Messi para el segundo cuatrimestre del año

Luego de la muerte del Papa Francisco, hay pocas dudas que la marca país tiene en Lionel Messi, el embajador en actividad más destacado de Argentina. Cada vez que juega no hay compatriota que no quiera saber cómo está, cómo esquiva cada patada de los rivales y hasta no falta quienes fantaseAn con una despedida circular con la camiseta rojinegra de Newell’s. Porque es sabido que el paso del tiempo es inevitable y aunque duela notarlo en junio próximo el astro cumplirá 38 años y la pregunta obvia es ¿hasta cuándo disfrutaremos de la magia de Lío en el campo de juego?

Por lo pronto, en el corto plazo, al repasar los principales desafíos que tiene en el segundo cuatrimestre, la Pulga lejos de despedirse deberá dosificar la energía de sus piernas y la justeza de sus gambetas para mantener como protagonista al Inter Miami en la Major League Soccer . Desde su llegada en 2023 al club presidido por David Beckham no hay competencia que derive de la liga estadounidense que no quiera tenerlo como uno de sus partícipes.

Actualmente, luego de Barcelona (2005-2021) y París (2021-2023), la ciudad de Miami lo tiene a Messi como parte de sus habitantes ilustres. Junto a él otros argentinos como Oscar Ustari, Marcelo Weigandt o Federico Redondo además de otros compañeros de gloria como Sergio Busquets y Luis Suárez son los principales refuerzos para jerarquizar la categoría. En lo que pueden ser los últimos pasos de una carrera gloriosa conviene estar expectantes a los próximos pasos del Messias.

Selección argentina

Desde su debut en el equipo mayor en 2004, su presencia se convirtió en una bandera que supo flamear con mejores y peores vientos en su conducción. Es así que luego de haber disputado diez finales con la Selección con muchos sinsabores, en la Copa América 2021 de Brasil y luego en la Copa del Mundo de Qatar de 2022 llegaron las tan ansiadas estrellas.

Es que si algo le sobró a Messi además de talento fue compromiso para sobreponerse a las críticas y a la frustración después de tantas oportunidades esquivas. Si la final de Alemania 2014 y las posteriores derrotas frente a Chile por penales fueron el momento más duro de sus días en la Selección Nacional, el recambio posterior al fallido Mundial de Rusia 2018 y la nueva dirección técnica a cargo de Lionel Scaloni junto a su experiencia sobrada le dieron el desquite que merecía.

Ahora con una clasificación holgada para el próximo Mundial a disputarse, justamente, en Estados Unidos, Canadá y México resta saber si Leo será parte de los titulares en los cuatro últimos partidos de Eliminatorias o preferirá cuidarse. Con una gran diferencia de puntos en el liderazgo de la tabla lo que restan son cruces de visitante contra Chile y Ecuador, y de local frente a Colombia y en septiembre ante Venezuela.

Mundial de Clubes

Si de competencias internacionales se trata la novedosa edición del Mundial de Clubes tendrá a Messi como motivador no solo de su equipo sino de la mayor parte de la audiencia que vea la competencia única entre 32 equipos entre el 15 de junio al 13 de julio.

Desde ya que los tres palmarés obtenidos con Barcelona en 2009, 2011 y 2015 son parte de la historia grande del fútbol internacional. Pero sin dudas este desafío es mayúsculo porque lo tiene a Messi como parte de un club sin roce en la elite internacional.

Es entonces que, desde el arranque, en el grupo A junto a Porto, Palmeiras y el Al-Ahly, la presencia de Messi en el inter miami garantiza por sí sola una atención única y la expectativa por los posibles cruces en playoffs. Resta saber si podrá revivir el fuego de sus grandes definiciones con Guardiola en el banco.

Inter Miami

Si bien el Mundial de Clubes es la cita principal, al equipo dirigido por Javier Mascherano también le esperan otros retos. En su propio país el más inmediato es obtener la esquiva MLS Cup, título con el que la franquicia creada en 2018 quiere quedar en la historia.

Atrás quedó otra Copa de Campeones de la CONCACAF donde Inter Miami quedó eliminado, esta vez, en Semifinales ante el Vancouver Whitecaps de Canadá. Así esta Copa sigue siendo esquiva para demostrar el afianzamiento del fútbol estadounidense por sobre el poderío mexicano que busca con Cruz Azul extender su supremacía regional.

De este modo, la Leagues Cup a disputarse entre el 29 de julio y el 31 de agosto con el cruce de dieciocho equipos pertenecientes a la MLS y a la Liga Mexicana es el torneo más atractivo para posicionar al club. Se trata de la quinta edición del certamen que tuvo a “Las Garzas” como triunfadores en 2023 y que, en su entrega anterior tuvo a Columbus Crew como campeón, el mismo que los eliminó en Octavos de Final.

Messi sigue escribiendo la historia grande del fútbol

Con una edad en la que es clave el entrenamiento cuidado y la administración de cada uno de sus esfuerzos, a Lionel Messi todavía le quedan logros por obtener. Ya sea con la albiceleste como con la rosa su carrera merece el mejor broche de oro

Todavía no puede saberse cuál será la próxima página que escribirá Messi. Lo cierto es que esté donde esté continúa batiendo récords. Por ejemplo, haber logrado que el Inter Miami sea el primer club no europeo en tener a un jugador de su plantilla ganador del Balón de Oro y del Premio The Best FIFA en la misma temporada 2023.