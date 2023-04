Viajar a las Malvinas, a 41 años de la guerra

Si bien Facundo nació en 1988, en democracia y cuando ya habían pasado seis años de la guerra en la que 649 personas dejaron su vida por defender a la Patria, desde muy chico se interesó por el tema. Fue precisamente cuando un grupo de veteranos dio una charla en el Colegio Don Bosco en la capital entrerriana, al cursar la Primaria, cuando empezó a hacerse preguntas y a abrazar la causa.

Facundo Gabás visitó las Malvinas.

En este marco, rememoró: “Cuando estábamos en el colegio Don Bosco en Paraná, me acuerdo que nos iban a visitar en la Primaria los veteranos de Guerra. Nos juntábamos en el salón de la parroquia y ellos contaban cómo habían sido los apoyos que la Argentina había tenido de algunos países, y los que había tenido el Reino Unido. Siempre me llamaba la atención este tema, el por qué algunos países apoyaron a uno y otros a otro. Ya en la Universidad tuve que elegir el tema de la tesis, y me pregunté por qué estamos hace tanto con esto y no se puede resolver este problema, por qué no se puede llegar a un acuerdo. Y ahí empecé a estudiarlo desde la carrera, de manera profesional”.

“Si bien no viví la guerra, siempre valoro mucho el testimonios y los datos que comparten los veteranos, y cómo llevan ese tema a la sociedad. Porque en nuestra sociedad es difícil que se hable de temas internacionales en una charla en el común de la gente. Sin embargo, el tema Malvinas sí, y tiene que ver con el trabajo que ellos hicieron silenciosamente y a veces sin mucho apoyo, para que ese tema no desaparezca de la gente y se siga hablando conversando y problematizando”, añadió.

Para la licenciatura en Relaciones Internacionales hizo su tesis sobre “La no negociación entre Argentina y el Reino Unido por los recursos naturales en el Atlántico Sur”, tema que sigue estudiando y analizando en la actualidad, y que fue lo que lo impulsó a visitar las Islas hace poco más de un mes, para encontrarse con aquel territorio hinóspito del que le hablaron los héroes en la escuela y que se describe en los libros.

Cementerio Argentino en Malvinas.

“Al tema de Malvinas lo vengo siguiendo desde que me recibí en Relaciones Internacionales. Y hoy en el programa Malvinas estudiamos todo lo relacionado a la situación actual de la disputa de soberanía, cómo son las distintas estrategias que el Reino Unido realiza para conservar la ocupación colonial de ese territorio y cómo avanza en el control no sólo de Malvinas, sino también de las aguas del Atlántico Sur, que es además uno de los temas más actuales que tienen que ver con los espacios marítimos en aguas que son internacionalmente disputadas”, contó a UNO, y agregó: “Estudiamos también cómo se vincula eso con la inserción internacional de Argentina, cómo además se despliega la estrategia británica no sólo sobre Malvinas sino sobre las Georgias del Sur, Sándwich del Sur, y la Antártida, porque el Reino Unido, al igual que nosotros, es un país signatario del tratado Antártico; entonces ahí también hay un montón de cuestiones de sistemas de tratados de convenciones internacionales que se solapan con nuestra disputa de soberanía y hacemos un seguimiento de cómo va evolucionando eso en el transcurso del tiempo”.

Al gran cúmulo de saberes que transformaron a Facundo en un experto en el tema le faltaba la experiencia de pisar ese territorio argentino que hoy está en manos del Reino Unido, y viajó en el marco de su investigación con parte del equipo académico que analiza el tema en base a tratados internacionales y convenciones.

Estadía en las Islas

Partieron en un vuelo de Latam que sale semanalmente de Punta Arenas, en Chile, y sólo una vez al mes hace escala en Río Gallegos, donde abordaron el avión, que se llenó de viajeros que fueron a conocer este remoto lugar, y también de veteranos y familiares de caídos. Al respecto, Facundo contó que en Chile suelen subir cuanto mucho 10 personas, y es en la capital de Santa Cruz donde se completa habitualmente el pasaje con una multitud de argentinos, y señaló: “Malvinas es un lugar muy aislado , muy remoto, muy caro. Y sin embargo, a pesar que hay algunas trabas, como por ejemplo un seguro obligatorio que es costoso, el grueso de la población que visita el lugar son argentinos”.

Cumpliendo con los requisitos de ir con el pasaporte, un seguro médico que incluyera evacuación sanitaria aérea, el pasaje de vuelta y el alojamiento confirmado, aterrizaron en el aeropuerto del complejo militar de Monte Agradable, en las Malvinas.

Permanecieron en las Islas entre el 11 y el 18 de febrero, aprovechando que era verano y el tiempo es más benévolo. Sin embargo, hubo sólo dos días buenos. “Tuvimos la oportunidad de conocer algunos lugares donde fueron las batallas más sangrientas alrededor de Puerto Argentino, nos tocó días fríos, con viento, con granizo. Y la verdad es que fue muy fuerte recorrer los campos de batalla en un clima que recordaba un poco lo que uno había escuchado, leído. Nada se compara con caminar por ese lugar, porque obviamente también uno desde ahí entiende muchísimo más el valor y el sacrificio que tuvieron que atravesar los soldados en ese momento, y lo cruentas que fueron esas batallas; lo difíciles que fueron para ellos, y también para sus familia y sus seres queridos en el continente”, reflexionó Facundo, visiblemente conmovido.

Durante su estadía pudo observar el nivel de vida de los lugareños, sostenido en base a la actividad pesquera, y enriquecer sus saberes académicos, las teorías y los conocimientos sobre distintas cuestiones. Y a la par vivir situaciones muy movilizantes. Sobre este tema, contó a UNO: “Tuvimos la oportunidad de ir al Cementerio Argentino y fue el momento más duro, a pesar de que se ha podido construir ese monumento ahí, porque todavía quedan tres placas que dicen ´Soldado argentino sólo conocido por Dios´. Cuando escuchábamos el sonido constante de los rosarios colgados en las cruces, tintineando con el viento, era muy fuerte”.

“Pudimos recorrer el cementerio, hacer una oración en la Cruz Mayor, y estar ahí te hace pensar mucho en lo que representó para las familias y para esas personas todo esto”, aseveró.

Facundo también hizo caminatas por la Isla y mencionó: “Uno encuentra algunos sitios donde pareciera que el tiempo se detuvo, a pesar de que pasaron más de 40 años del conflicto. Se siguen encontrando esas marcas de guerra que están por todas partes, y eso también me impactó mucho. Se pelearon en todos los frentes, por agua, tierra y mar, y eso está, uno lo puede ver. En algunos momentos era increíble hasta poder vislumbrar las siluetas de los soldados en esos lugares, cuando estuvieron en las trincheras, en los refugios que habían construido, y pensar en el frío del lugar donde estaban desarrollando sus tareas era muy impactante”, concluyó sobre una experiencia que será inolvidable para él, impulsada en parte por las charlas que los héroes de Malvinas siguen sosteniendo por décadas, malvinizando y sembrando soberanía en los corazones de chicos y grandes que hoy proclaman que “las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.