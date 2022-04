Veteranos de Paraná que reivindican la gesta de 1982 a través de la cultura oral

veteranos Malvinas 1.jpg Los veteranos Jorge Benítez y Pedro Antivero comparten sus experiencias en escuelas de todos los niveles. "Es un año muy especial, 40 años no es fácil". Foto UNO/Mateo Oviedo

Así iba a empezar una travesía de varios días que comenzó en Monte Caseros, pasó por Paraná y siguió por Buenos Aires, a la par de un traslado que se realizó tanto por vía terrestre como fluvial. En un momento la misión cambió rumbo, porque se creía inminente un conflicto armado con Chile, pero esa posibilidad se terminó diluyendo, cuenta Benítez. “Esa es la parte de Malvinas que no se cuenta, pero intentaron entrar”, admitió.

Llegaron a Malvinas el 27 de abril, donde estuvo más de 60 días. “Nos ubicamos en la cabecera de la pista de aterrizaje de Malvinas, el cual fue bombardeado el 1° de mayo a las 4.40. Ese fue mi bautismo de fuego. De no pasar nada, porque supuestamente no iban a venir, porque era el comentario que había, de que se iba a arreglar en forma pacífica, se armó nomás la guerra”, relata el paranaense por adopción.

Enseguida, Benítez rememora más datos de su incursión por el archipiélago sur: cayó prisionero sábado el 12 de junio en Puerto Argentino, mientras que dos días después las Fuerzas Armadas argentinas firman el alto al fuego. Su regreso al país se concretó el 19 de junio en el barco Camberra, en la ciudad de Puerto Madryn. “Ese día en la localidad se conmemora el día que la ciudad se quedó sin pan, porque todos los habitantes ofrecían un pan a los soldados”, repasó.

Por primera vez interviene en la entrevista Pedro Omar Antivero, quien durante la guerra cumplía funciones como sargento y hacía pocos meses había sido destinado en el Regimiento 5 de Infantería, de Paso de Los Libres, en Corrientes. “Se recibe la orden con mucha alegría, el tema era que primero iba a pasar una sección, es decir que la Brigada no se iba a mover del lugar. A mitad de la tarde ya era una compañía, que se decía iba a ser la C, por estar en Yapeyú y por su historia, por San Martín. Eso fue el 3 de abril”, dijo al hacer una cronología de los hechos.

En medio de las idas y vueltas, se decidió que viajara la Brigada completa porque el general de aquel entonces planteó que la travesía la hacían todos o el plan se abortaba de inmediato. Comenzaba un desafío en lo que respecta a la logística y organización de los recursos humanos, la provisión de alimentos y vestimenta. “El día 8 de abril se ordena que se empiecen a embarcar los vehículos sobre las chatas del ferrocarril; llegamos el 12 de abril a San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro. Desde ahí hicimos una marcha sobre los vehículos hasta Comodoro Rivadavia. Nos dieron un lugar en el Regimiento 8 de Infantería”, manifestó en la charla con UNO.

“El hermano de las turbas”

Antivero y Benítez se definen casi como hermanos de la vida, “porque sabemos qué le pasa al otro solamente con la mirada, somos como una pareja”, admitieron entre risas.

El comedor de la escuela Gregorio Las Heras se llenó de recuerdos de la guerra, pero también de las cicatrices que todavía no sanaron pese al paso del tiempo. Se les llena el pecho de orgullo porque se sienten parte de un acontecimiento histórico, más allá de la utilización política que hizo el gobierno militar, por el que no han sido debidamente reconocidos.

“Me mandaron a Puerto Argentino, estuvimos ahí el 1° de mayo cuando empezó el ataque. A la sección a mi cargo la agarró caminando, junto a un subteniente recién egresado y los dos cabos de Intendencia que me acompañaban, sin experiencia de jefe de grupo, sumado a un sargento carpintero. Así que le iba dando la gente y el rol de combate a cada soldado. Y en un papel le escribía al cabo de cómo iban formados. Cuando íbamos caminando repasábamos las formaciones, para que se centre en situación porque no sabíamos adónde íbamos. Suponía que íbamos a la primera línea”, enfatizó.

Las palabras son una forma de hacer catarsis sobre lo que pasó, sobre todo con sus pares y con aquellos que quieren saber de sus días en Malvinas.

Antivero retoma el relato: “El 13 de abril caímos heridos; un soldado dragoneante con una herida en la espalda –cerca del pulmón–, otro soldado del Regimiento 8 y yo, con una herida en la pierna y dos esquirlas en la cabeza. Nos juntamos los tres, hablamos con el jefe de la sección y nos replegamos caminando hasta la otra punta porque ahí estaba el Batallón de Infantería 5 de la Marina. Ahí había un puesto de socorro. Nos auxiliaron y nos llevaron en un Land Rover hasta Puerto Argentino, donde estaba el Hospital Naval. A la mañana siguiente nos llevaron al hospital del Ejército”.

Sensaciones

Para Benítez y Antivero el aniversario número 40 representa mucho más que una cifra fría. Benítez ensaya una respuesta: “Es un año muy especial, 40 años no es fácil, tenemos fresca la memoria de lo que sucede. En las redes sociales hay muchos comentarios, muchas anécdotas, por todos lados hay cosas de Malvinas. A mí por lo menos me satisface, porque se habla, se comenta y eso es importante. Y algo saben de Malvinas. También son sentimientos encontrados porque hemos perdido muchos compañeros en estos 40 años, compañeros que se han salvado de la guerra y que luego han fallecido. La pandemia prácticamente nos encerró y repercutió mucho en los veteranos de guerra. Siempre estábamos activos, yendo de un lado para otro, entonces a muchos les afectó”.

veteranos Malvinas 2.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo

Su compañero Antivero aportó su mirada sobre el caso del excombatiente que no sale de su casa y el único contacto que mantiene es con sus familiares. Al respecto manifestó: “Le llevan la provisión a su casa en Colonia Avellaneda, vive a una cuadra de mi casa y he ido a preguntar, a golpear porque está bajoneado y no nos atiende. Al teléfono lo deja o pone la radio demasiado fuerte y él está como bloqueado. Es la consecuencia de que nos han abandonado psicológicamente porque nunca fuimos tratados, nuestro apoyo es la familia”. Se lo ve conmovido y habla de sentimiento encontrados, y a veces impotencia. “No tenemos repuesta, de una cuestión sobre la que deberíamos tener respuesta”, dijo.

Según Benítez: “La problemática radica en que no hay profesionales que nos atiendan, dentro de la rama de la psicología o la psiquiatría está el especialista en chicos violados, mujeres golpeadas o accidentes bruscos: no hay para un tipo que haya estado en la guerra. De San Martín para adelante no tuvimos guerras gracias a Dios, entonces no hubo una especialización. En cambio, Estados Unidos o Francia o la OTAN, que continuamente están en guerra, todo ese equipo de médicos va a la cabeza con el infante para después saber tratarlos. Si bien después no combaten, pero por lo menos observan”.

Como respuesta a la demanda de los veteranos en Paraná se creó hace 12 años un centro de asistencia psicológica, atendido por tres profesionales, que por su edad no vivieron la guerra y en cambio, compartieron las vivencias durante las charlas en las escuelas. “Luego fueron a Buenos Aires, se especializaron en el Hospital Militar. Eso es lo que hoy tenemos como contención. Se hizo para los veteranos de guerra, pero hay un detalle a tener en cuenta, los que más concurren a la terapia son nuestros hijos. A través de eso sabemos el comportamiento del veterano de guerra”, reflexionó.

El regreso a las Islas Malvinas

Después de 35 años Jorge Benítez volvió a pisar las islas. En 2017 se comenzó a gestar el viaje junto un grupo integrado por 16 excombatientes de las provincias de Corrientes, Formosa y Chaco, y al que se sumó el paranaense que hoy dirige la Dirección de Veteranos de la Municipalidad, deseoso de cumplir el sueño de poder regresar al gélido territorio que junto a sus pares defendieron con ahínco en 1982. Fue la segunda vez que un veterano entrerriano pudo arribar a las islas, ya que en 2015 también un excombatiente de San Salvador llegó en un viaje particular. Benítez recordó que para que les permitan el ingreso tuvieron que pasar a las autoridades migratorias de las islas un informe detallado del lugar donde iban a quedarse, el itinerario planificado, un presupuesto de lo que iban a gastar y otras especificaciones.