Venta de autos 0Km tomó envión con la reducción de las tasas de financiación

Autos 0Km.jpg La venta de 0Km registra un repunte desde mayo

Con respecto a las ventas, analizó: “En el acumulado de lo que va del año, hay una caída mayor al 20%, pero lo que notamos es que ya hay un repunte y el mes de mayo fue hasta ahora el mejor mes del año. Y creemos que junio va a ser similar a mayo, ya que se dieron dos factores que fueron fundamentales para eso. Uno fue que los bancos empezaron activamente a ofrecer créditos prendarios con tasas por debajo del 30%, algo que no veíamos hace muchísimos años. En diciembre y enero estábamos con préstamos de tasas del 130%, y en muy pocos meses ya estamos con tasas por debajo del 30%. Este mes continúan esas mismas tasas y eso generó que muchos clientes se acercaran a la concesionaria, por los créditos que damos con nuestras financieras de marca, o porque sus bancos les ofrecieron créditos a privados, cosa que también hace mucho que no ocurría. Y lo otro que se sintió es el aumento del dólar financiero. Eso también provocó de inmediato una reacción de parte de clientes que aprovecharon esta situación, y que hoy la siguen aprovechando porque hoy el dólar financiero está en 1.300 pesos aproximadamente, y los precios de los vehículos siguen el ritmo de aumento del dólar oficial”.

0Km.jpg Una financiación con tasas más convenientes impulsa las ventas de los 0Km

En cuanto a las bonificaciones, precisó: “Eso se está dando porque la fábrica no puede parar la producción de un día al otro, siguen produciendo para lo que era un mercado mayor y lógicamente nos piden a todos los concesionarios que acompañemos ese esfuerzo y que vendamos esas unidades, y muchas veces los concesionarios vendemos hasta perdiendo en operaciones puntuales para poder cumplir con lo que las fábricas nos están solicitando. Entonces, existen promociones fuertes de las fábricas y grandes descuentos por parte de los concesionarios, fundamentalmente en las unidades de producción nacional, y en las otras también, porque tenemos el compromiso de apoyar a las fábricas y tratar de sostener el nivel de producción y empleo del país”.

En este sentido, destacó: “Creo que es positivo lo que los números demuestran, por lo menos en lo que va del año. Al piso ya llegamos y ahora se nota un cambio de tendencia. Empezó a crecer tanto en mayo como en junio, y estamos por encima de lo que fueron los primeros meses. La aparición del crédito con tasas bajas va a permitir que este nuevo nivel de volumen de venta se pueda mantener”.

Planes de ahorro.jpg Planes de ahorro impulsan las ventas de 0km en la actualidad.

Vigencia del plan de ahorro pata adquirir un 0Km

Con respecto a la venta de planes de ahorro, el empresario refirió: “Las suscripciones al sistema de planes de ahorro sigue demandado, y continúa habiendo un volumen muy importante de suscripciones. Esto se debe a que la cuota de un plan de ahorro es más accesible que una financiación tradicional, ya que por más que la tasa de interés sea baja, los montos, la cantidad de cuotas que hay, hace que no sean convenientes para todos los casos. Y también se da que el que saca un crédito prendario, tradicional del banco, tiene muchas veces o un usado para entregar en parte de pago o algo de efectivo para entregar y financia el saldo. Y con el plan de ahorro, mucha gente que no dispone de un auto o no tiene un capital para hacer una entrega inmediata, no lo necesita, porque suscribe el plan y después cuando avanza retiene el auto”.

“Después también se da que mucha gente ya toma el plan de ahorro como un sistema precisamente de ahorro. Dice ´saco un auto por plan de ahorro; o tengo un auto, voy a suscribir un plan, lo voy pagando y en dos o tres años cambio mi vehículo sin requerir esfuerzo, porque ya entregué mi auto usado y con lo que ya pagué en el plan, pago la diferencia y demás´. Lo utilizan como una herramienta de venta planificada como ahorro”, acotó Reiss.

Autos 0Km y usados tienen hoy alta demanda..jpg

Demanda de autos usados

Sobre la demanda de vehículos usados, comentó que “también se vio afectada por este reacomodamiento de precios en general, pero algo menos que los 0 Kilómetros, porque al precio del usado lo pone el mercado”. Acto seguido, concluyó: “El 0Km subió en diciembre entre un 20% y un 25% y ahí la venta se frenó. Nosotros al usado no lo subimos un 25%, sino un 5% o un 10%; porque de otra manera el cliente no lo pagaba, entonces ya lo pusimos en un valor al que la gente lo puede comprar y llegar a este mismo usado. Y a partir de ahí, las tomas de los otros usados se valorizan al valor que el cliente que va a comprar un usado puede pagar”.