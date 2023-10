Venció al cáncer y eligió Entre Ríos para una vida plena

Ariel mencionó además que eligió Molino Doll para vivir cuando alguien le comentó sobre este poblado rural: “Conocía en su mayor parte todo lo que es la costa del río Uruguay y no para el lado de Paraná, hasta que un día un amigo que es bombero me dijo ´ya que vas hasta Rosario por Victoria, entrá a Molino Doll, que es un pueblito muy lindo. Así que un día pasé ahí con mi familia. Yo buscaba alguna tierra que esté sobre el Paraná, y ahí apareció esta oportunidad en Molino Doll de comprar dos hectáreas, con 80 metros de arroyo. Fui transformando el lugar, que no era el ideal, pero si bien los lugares ideales a veces no existen, uno los puede construir”, reflexionó.

Así su sueño se fue convirtiendo en realidad. “Una media hectárea ya está cambiada, removida, con lago artificial, con un seto australiano, con una cabaña, y sigo trabajando en este proyecto. En diciembre prácticamente voy a ver los atardeceres allá en Molino Doll. Después volveré 15 días a Escobar a terminar mi trabajo como docente y a partir del 1° de marzo ya me voy a instalar definitivamente en Entre Ríos”, aseguró.

Ariel Escobar.jpg Ariel Escobar venció dos veces al cáncer y se mudará a Entre Ríos

Ariel cumplió 53 años el 6 de octubre y confió que lleva más de la mitad de su vida anhelando un cambio de este tipo. Al respecto, recordó: “Esto arranca mucho antes: cuando yo tenía 25 años que me di cuenta que no quería transitar mi vida laboral igual que mis compañeros de 60, que en ese momento decían ´cuando me jubile voy a tener una vida más digna´. En mi caso, trabajé en la compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires, luego pasé al Ferrocarril y de ahí al Correo, donde estuve 21 años. Tomé un retiro voluntario y con eso pude concretar el sueño de comprar la tierra en Entre Ríos, y para ese entonces ya me había preparado para ser docente, que fue lo que siempre me gustó hacer y me sirvió para trabajar en eso”.

También contó cómo se gestó su faceta de escritor: “Lo de ser escritor estaba más atado a los años 90, cuando me di cuenta que la realidad que se vivía, la vida política, lo llevaba a uno a pasar hechos medio inesperados laboralmente. Empecé primero con poesía, después con novela”, dijo.

Años después le diagnosticaron un linfoma no Hodgkin, un cáncer en el sistema linfático, y rememoró: “Justamente después de pasar todo este tránsito de los vaivenes laborales me empecé a sentir mal y me enteré que tenía cáncer en 2017. Parecía irreversible, y según lo que me habían dicho no había más tiempo para frenarlo. Pero mi decisión de actuar rápido y de poner toda la voluntad hizo que se pueda operar, salir bien y recuperarme con quimioterapia. Al año ya estaba bien, pero pasó otro año más y me volvió a agarrar otra vez cáncer, ya en la espalda, en la columna. Con una quimioterapia mucho más fuerte, porque en ese caso ya no se podía operar, también pude salir del segundo cáncer”.

Ariel Escobar.jpg

Sin embargo, tuvo que seguir lidiando con problemas de salud y refirió: “Como si fuera poco, me tuve que aislar siete meses en una isla en el Tigre cuando vino el Covid. Posteriormente fui tres meses en Entre Ríos y ahí sí me contagié de Covid. Con muy bajas defensas me tuvieron que internar, porque ya casi no podía respirar, tenía 5% de los pulmones funcionando. Me interné dos meses en el Hospital Provincial, en Vicente López, usando respirador, y después estuve un mes más internado en mi casa, hasta vencer al virus.

“Estaba consciente de que tenía que tener una fuerte voluntad. El cuerpo tiende a equilibrar y a trabajar sobre lo que no funciona y a hacer que funcione. Esa fue mi herramienta para salir adelante”, aseveró.

De ese tiempo hasta ahora cosechó una vasta experiencia como escritor, editor de revistas y fanzines, y autor de libros; y en la región ya hizo amigos con los que comparte la pasión por escribir y otras artes. “Después de la operación de mi primer cáncer, saqué mi primer libro. Junté todos los poemas, todas las poesías que tenía, cuentos, relatos, y desde la clínica estuve ordenando y preparando todo”, comentó, en referencia a la obra llamada “El Día que nos elijan, que fue presentada en diciembre de 2017. En 2019 publicó su primera novela, con el titulo ´El último aviso´, y adelantó que piensa seguir escribiendo en Entre Ríos: “Hice cuentos infantiles también, estoy preparando un video-cuento, y tengo dos novelas que ya empecé a escribir”.

Ariel Escobar.jpg

“Una de ellas es un policial de los años 70 sobre un hecho que sucedió en la provincia de Chubut entre 1976 y 1977, así que viajé hasta allá para recopilar información y ahora en marzo vuelvo a ir unos días. La otra es una tragedia universal que se llama ´Mercado Chino´, basada en la historia de un chino que junta plata en su país para poner un mercado acá, pero cuando llega no se da cuenta que viaja un día después de la H1N1, la gripe anterior a la que fue la Covid”, contó por último, entusiasmado por transitar una nueva vida.