Vecinos de loteo reiteran denuncia por fumigaciones

El segundo video, filmado de noche, se oye a un vecino que graba la situación y hace zoom para captar a un vehículo que estaría atravesando un campo en cercanías a las viviendas: "Son las 23 horas y están fumigando", afirmó y agregó: "Nunca avisaron y no se respetó el hecho de avisar 48 horas antes de que iban a fumigar. No se respetó nada".

FUMIGACIÓN LOTEO TIERRA ALTA.jpg

Ximena, vecina del lugar, explicó a UNO que las fumigaciones de los últimos días "no estaban dentro del perímetro de exclusión, que son los 100 metros que nos garantizó el amparo donde no se puede aplicar absolutamente nada. Estaban dentro de los 500 metros de amortiguamiento donde no se pueden aplicar químicos de clase uno y dos". "Ayer tuvimos una reunión con el jefe de la Comuna", agregó, "para ver cómo se nos van a dar las alertas, porque parece que (los responsables) entendieron que podían seguir fumigando de cualquier manera porque no se dieron las alertas ni se presentaron las recetas, sólo conseguimos una de las tres".

Por otro lado, haciendo referencia al video filmado en la noche, comentó: "El vecino que se percató de la fumigación llamó a la policía y estuvieron tocándole bocina y llamándolo para consultarle si tenía la receta agronómica y comprobar que hubiera un técnico presente, pero no se querían acercar a donde estaba la policía". En este marco, Ximena aclaró que la policía no puede realizar allanamientos en campos sembrados, sólo "pueden llamarle y pedir por favor que se acerquen".

FUMIGACIONES COLONIA ENSAYO.mp4

"Otra vez la gente está expuesta porque no se dieron las alertas y eso debe cumplirse sí o sí. Las recetas agronómicas son para constatar que no se está aplicando ningún químico prohibido dentro de los 500 metros de amortiguamiento", expresó a UNO y añadió: "Otra vez tuvimos que tragar veneno y debemos volver desde cero a denunciar y ver cómo lo podemos resolver, porque evidentemente el protocolo y el amparo no nos sirve para garantizar nuestra salud".

Esta no es la primera ocasión que los vecinos deben denunciar este tipo de actividades, que pueden resultar nocivas para la salud de las personas. En abril de 2023, los habitantes del loteo denunciaron que un vecino fumigó su campo con glifosato sin cumplir con las normas vigentes. "Estamos a una calle de distancia del campo de este productor, entonces cuando fumiga, nos fumiga a nosotros", indicó Ximena, que en ese momento también formó parte de los habitantes que exigieron el cese de estas actividades.

LEER MÁS: Prohíben fumigaciones a menos de un kilómetro de un loteo

Loteo Tierra Alta.jpg

LEER MÁS: Denuncian que un vecino fumigó al lado de sus casas

A raíz de esta denuncia, se llegó a la Justicia dado que el vecino no sólo fumigaba sin las condiciones permitidas en el protocolo vigente en la provincia, sino que tampoco contaba con un profesional a cargo en el largo ni cumplió con el acuerdo de mediación que establecía un acuerdo previo. En este sentido, los pobladores sólo solicitaron que se emitiera un aviso para salir de la zona cada vez que se deseara fumigar, porque los 500 metros de distancia de la ley no eran suficientes para frenar el traslado por el aire de los venenos.

Por estos motivos, en el marco de un recurso de amparo ambiental, el vocal de Cámara Tercera Laboral, Guillermo Leopoldo Federik resolvió en noviembre de 2023 ordenar la "suspensión inmediata" de las fumigaciones terrestres o áreas a menos de 1.100 metros en todos los límites linderos del loteo Tierra Alta.