Una nueva gestión en Obras Sanitarias con foco en lo colectivo y la recomposición salarial

La Lista 13 de Agosto, que se presentó como única en las elecciones en Obras Sanitarias, seguirá al frente a uno de los gremios de trabajadores municipales.

El Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Entre Ríos (Sposer) comenzó una nueva etapa institucional tras la asunción de su comisión directiva para el período 2025–2029. La Lista 13 de Agosto, que se presentó como lista única en las elecciones realizadas en julio, renovó su mandato con un enfoque centrado en la mejora colectiva de las condiciones laborales, la defensa del salario y el fortalecimiento del diálogo con los afiliados.

Ramón Ortiz continuará al frente del gremio como secretario general, acompañado por una comisión directiva que incorpora nuevos integrantes, ampliando la participación y consolidando el proyecto sindical iniciado en 2016.

En diálogo con UNO, Ortiz realizó un balance positivo de la gestión anterior y destacó los avances logrados, aunque reconoció las dificultades económicas que atraviesa el sector en el actual contexto nacional.

“Asumimos la nueva gestión del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias para el período 2025–2029. Las elecciones fueron con lista única y el balance que hacemos es bueno, nos deja tranquilos, más allá de que sabemos que faltan muchas cuestiones, sobre todo en lo económico, algo que no escapa a la realidad nacional”, expresó el dirigente.

Uno de los puntos resaltados por el secretario general fue la obtención de adicionales salariales que no se modificaban desde hacía años. “Logramos un adicional 1.984 que nunca se había actualizado, con un incremento del 10 por ciento, que alcanza al 80 por ciento del personal de Obras Sanitarias. Son cosas que vamos logrando para lo colectivo, que siempre fue nuestro proyecto, no lo individual”, remarcó.

El Sposer cuenta con alcance provincial y nuclea actualmente a unos 200 afiliados. En ese marco, Ortiz subrayó la importancia de fomentar la participación y el compromiso de los trabajadores en la vida gremial.

“Cuando se arma una nueva lista se busca la participación de los compañeros, que entiendan que esta es una actividad muy linda pero también muy complicada, con momentos difíciles. Hay que estar preparado y con la expectativa de crecer y luchar por el compañero. Nuestro rol es mejorar la calidad de vida de los trabajadores”, afirmó.

El dirigente reconoció que el sindicalismo atraviesa un momento de cuestionamiento social, pero defendió el rumbo adoptado por la conducción. “Sabemos que hoy estamos mal vistos, pero podemos decir que mantenemos una línea clara, siempre pensando en lo colectivo”, sostuvo.

En relación con la situación salarial, Ortiz admitió que el escenario económico nacional condicionó las negociaciones paritarias. “Fue un año complicado. Pudimos cerrar algunas paritarias y otras no. En algunos casos no estuvimos de acuerdo y no firmamos. La inflación va acelerada y si bien los aumentos han sido parejos con la inflación, nuestros sueldos están atrasados y necesitamos una recomposición salarial”, explicó.

En ese sentido, describió la dinámica de negociación con el Ejecutivo como un constante “tira y afloje”, en el que el gremio evalúa cada propuesta antes de acompañarla.

De cara a 2026, anticipó que el panorama seguirá siendo complejo. “Lo salarial va a seguir siendo el eje, porque se perfila un año muy difícil”, advirtió.

Otro de los desafíos planteados para el nuevo período es el análisis de un proyecto de convenio colectivo de trabajo a nivel nacional, que involucra a la Municipalidad y a Obras Sanitarias.

“Hoy es un convenio más factible y flexible, pero hay que leerlo bien. Hay cosas que se pueden implementar y otras no, sobre todo pensando en una posible reestructuración de Obras Sanitarias. Ahí tenemos que mirar tanto la parte política como la gremial, porque es una dirección muy importante y hay que prestarle más atención”, agregó.

Con la nueva gestión, la Lista 13 de Agosto incorporó a ocho nuevos integrantes a la comisión directiva. Ortiz destacó el acompañamiento y el compromiso de quienes se sumaron al proyecto sindical.

“Con charlas se pudo convencer a compañeros para sumarse y trabajar. Compartir la necesidad de la gente es fundamental. Nosotros siempre decimos que somos la voz del que no habla”, afirmó.

Canasta navideña y aclaraciones para este año. El secretario general también se refirió a un inconveniente ocurrido recientemente con la entrega de la canasta navideña.

“Desde 2016, que es nuestra tercera gestión, siempre entregamos la canasta navideña. Este año tuvimos un problema con los proveedores del pan dulce, que ya fue subsanado. Pedimos disculpas a los compañeros, fue un inconveniente de la empresa proveedora”, aclaró el dirigente.

Un gremio abierto al diálogo: Finalmente, Ortiz agradeció el respaldo de los trabajadores y remarcó la apertura del sindicato a la participación y al debate interno.

“Este gremio estuvo cerrado durante muchos años antes de nuestra gestión. Hoy está abierto para todos los compañeros que quieran expresarse, ya sea para agradecer o para plantear inquietudes. Dialogando siempre se llega a un acuerdo. El gremio no es mío, el gremio es de todos los compañeros”, concluyó el secretario General.

En cuanto a mejoras Ortiz dijo: “También en el balance de la gestión 2025 o la que se fue, realizamos obras dentro del Sindicato que es a beneficio para todos los afiliados. Por ejemplo, la construcción de un quincho cerrado y poner aire acondicionado para el salón de reuniones. Placas para la humedad y pintura, Hicimos también un darsena de estacionamiento para el mejor ordenamiento de la zona y que por ahí es complicado estacionar para los afialiados”.

La Comisión Directiva 2025–2029 en Obras Sanitarias

Ramón Ortiz (secretario General); Leonardo Duré (secretario Adjunto), Cristian Fossati (secretari de Hacienda); Sandra Sánchez (secretario de Actas); Lorenzo Giménez (secretario de prensa y cultura); Alejandro Carrasco (Secretario de Obras); Paola Vera (Secretario de Acción Social); Ramón Saucedo (vocal titular 1); Guadalupe Urrutia (vocal titular 2); Mariana Morato (vocal titular 3); Gisela Vera (vocal titular 4).