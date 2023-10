Un concordiense relató el horror en Israel

El de Concordia estuvo durante un año y medio en Israel hasta el viernes, emprendió el regreso a Argentina y esperaba este domingo ya estar en Entre Ríos. “Estuve durante una etapa estudiando hebreo que es fundamental para el proceso de integración y luego también estuve estudiando, aunque a distancia, en el seminario rabínico historia del arte judío, historia del arte israelí. Sabemos que nunca hay que detener el proceso de estudio y reorientarse un poco de acuerdo a las necesidades del mercado laboral local. Hasta estos días estuve trabajando en un instituto que se llama New School en Tel Aviv, que se dedica a la enseñanza de lenguas extranjeras para israelíes”, contó.

El joven residió en Tel Aviv, desde donde describió cómo se vivió ese sábado 7 de octubre una de las masacres más aterradoras contra el pueblo judío. “Las horas previas fueron de mucha calma, tratándose del Shabat por un lado, que es el día de descanso. En general todo el país se calma muchísimo porque no se trabaja, no hay transportes en muchas ciudades. En el caso de Tel Aviv, que es una ciudad bastante particular, que tiene incluso movimiento durante Shabat siempre tiende a bajar un poco el movimiento. También era el final de una festividad llamada Sucot, por lo que realmente la población estaba muy abocada al día de descanso y a esa festividad”, comenzó su relato en LT 15 Radio del Litoral.

Y agregó: “En el inicio del sábado, en las primeras horas comenzaron a sonar las alarmas en todo el país de cohetes lanzados desde Gaza y realmente fue una sorpresa porque no había ninguna situación de tensión previa, como a veces suele haber por algún motivo que comienza a generar roces que termina en situaciones, por ejemplo de bombardeos. Al tiempo del shock causados por estos bombardeos, que fueron miles de cohetes lanzados desde Gaza, luego la sorpresa y el shock por la noticia de la cantidad de terroristas que habían ingresado al territorio, masacrando a tantas personas en distintos poblados en el sur cercanos a Gaza y también esta situación también tan trágica en la fiesta de música electrónica que había cerca de Gaza, donde muchos jóvenes fueron asesinados y también secuestrados”.

Fruncieri volvió a destacar con sorpresa lo sucedido, ya que no había indicios de que estuviera latente algún conflicto y destacó que este ataque fue perpetrado en base al engaño sobre Israel. “En relación a la situación de Israel con los países de la región, en los últimos años se han ido resolviendo los conflictos que había con algunos otros países y se han dado procesos de paz y diálogos muy cercanos. Por ejemplo, con Arabia Saudita un diálogo muy cercano desde el último tiempo. Países con los que ha habido conflicto en el pasado esa situación ha ido cambiando porque la idea en la región es apuntar al crecimiento y no a la violencia de este tipo, porque lo que genera es que los pueblos se empobrezcan”, dijo.

“Particularmente en relación a lo que tiene que ver con Gaza la sorpresa fue que desde hace dos años Hamas no tenía incursión de este tipo, incluso con los lanzamientos de cohetes. Esto había generado una posibilidad que muchísimos más gazatíes ingresan a Israel con las visas de trabajo, alrededor de 20.000 gazatíes. Esto en realidad fue un engaño, por un lado, a la inteligencia israelí, pero también fue un engaño por parte de Gaza a sus propios habitantes que intentan mejorar su calidad de vida. Evidentemente, esto no era un proceso en el que Hamas estaba intentando realmente cambiar su manera de operar, sino fue un engaño. Esta situación va a cambiar las relaciones también con la Franja (de Gaza) y el Estado de Israel sino por supuesto ahora con todo el conflicto en el que también se pierden vidas civiles”, expresó.

Al mismo tiempo insistió: “Estamos de alguna manera todavía shockeados porque aunque no importa la ciudad que haya sido, estamos hablando de muchos israelíes que fueron asesinados en distintas ciudades del sur del país y que permanecen secuestrados”.

No obstante, más allá del gran golpe que recibió el pueblo israelí, el profesor destacó que hay un gran sentido de solidaridad. “El pueblo está unido aquí en Israel para poder ayudar, para contener no solamente a los soldados, sino también a las familias de las víctimas, de los secuestrados. Es una sociedad que está de alguna manera pendiente, recibiendo también el acompañamiento de la comunidad internacional, esperando que el conflicto, que sabemos que va a ser complejo e intenso, pero que se pierdan la menos cantidad de vidas posibles, por supuesto”, resaltó.

Fruncieri tenía previsto salir de Tel Aviv el jueves por la noche, hubo un retrasó y logró despegar el viernes por la mañana. Tras una escala en Etiopía, el viaje del concordiense continuó con escala en San Pablo (Brasil) y finalmente llegaba a Buenos Aires en la noche de ayer.