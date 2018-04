Tras la polémica guía homofóbica, hoy no hay clases en la escuela evangélica pero sí un "besazo"

EL CGE ordenó sacar de circulación el material, dispuso hoy una jornada institucional y realizará una formación docente sobre educación sexual, por lo que no hubo clases en la institución.









Tras la difusión y las repercusiones generadas por la circulación de un manual con contenidos homofóbicos en el Instituto Cristiano Evangélico Bautista D-122 de Paraná, el Consejo General de Educación (CGE) acordó con las autoridades de esa institución trabajar en un Plan de formación de educación sexual integral. La decisión vuelve a exponer la falta de aplicación en estos años, de las leyes provincial N° 9.503 de 2003 y de la nacional N° 26.150 de 2006, relacionada a la educación sexual en las aulas.





Del encuentro participaron la presidenta del CGE, Marta Irazábal de Landó; la vocal Marisa Mazza; la directora de Educación de Gestión Privada, Fabiana Minatta, y la coordinadora de Políticas Transversales y del programa de Educación Sexual Integral Escolar, Nora Romero, quienes recibieron al apoderado legal del Instituto Daniel Marconi, la rectora Mónica Marconi y coordinadora Silvina Marconi.









Se dispuso también que hoy no habrá clases, para realizar una jornada institucional con participación del CGE, destinada en esta primera etapa a docentes de todos los niveles de la institución. Luego los encuentros abarcarán a estudiantes, padres y docentes.









La suspensión de clases despertó algunos reclamos de los padres, que criticaron la ausencia previa del CGE en materia de contenidos de educación sexual en esa escuela, pese a los pedidos de los alumnos.





"Estamos dispuestos a escuchar a todos los chicos como siempre lo hacemos, es lo que más he pedido y digo en mis alocuciones, los adultos tenemos que saber escuchar a nuestros alumnos y a partir de allí tenemos que dar la formación que corresponda", resaltó ayer la titular de la cartera educativa entrerriana. Y reiteró: "Ese texto no está autorizado por el Consejo General de Educación, es un texto particular que entregó un profesor y nosotros exigimos que se enmarquen en la bibliografía que desde el Consejo de Educación se viene distribuyendo desde el año 2006, desde que existe una ley de educación sexual integral".





El CGE decidió apercibir, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 240 del 2013, a la institución educativa por incumplimiento de la normativa vigente, en relación a la educación sexual escolar.





Besazo

Será a las 11, en la esquina de calles de Basavilbaso y Celestino Marcó. Por otra parte, se conoció que un grupo de estudiantes autoconvocados organizan una manifestación pacífica en la puerta del Instituto Cristiano Evangélico Bautista, para repudiar el contenido homofóbico.