Habrá un "besazo" frente a la escuela Bautista de Paraná

Estudiantes autoconvocados se manifestarán en la puerta del Instituto Cristiano Evangélico Bautista (ICEBEM) para repudiar el adoctrinamiento homofóbico en clase, denunciado por los propios alumnos este miércoles. La convocatoria es a las 11 de la mañana. Según supo UNO, durante el encuentro se leerá un documento, y a las 12 se realizará un "besazo".



La iniciativa surgió en las redes sociales, contó a UNO Sol Johnson, estudiante universitaria y una de las organizadoras junto al estudiante secundario Ramiro Ripari. En tanto, resaltó que será una manifestación totalmente pacífica. "Nos dimos cuenta que esto que estaba pasando es un tema en el cual no queremos quedarnos callados, yo estaba mirando el noticiero e hice una historia en instagram con una encuesta, y de ahi surgió hacer una manifestación pacífica frente a la escuela"

"En el marco de lo sucedido con el ICEBEM sus políticas educativas orientadas a la discriminación , el odio y la homofobia, este viernes 13 a las 11am nos concentramos en la puerta del colegio a manifestarnos con nuestra única arma: el amor!", se lee en la convocatoria a la protesta. Cabe señalar que el 13 de abril se celebra el Día Mundial del Beso.





Por su parte, Franco Humoffe, otro de los organizadores, comentó: "Somos un grupo de estudiantes autoconvocados que decidimos realizar una manifestación pacífica, sin bombos, sin obstruir el paso ni alterar el orden público". Además añadió: "Invitamos a cualquier compañero que quiera acompañar la manifestación".





El Instituto suspendió las clases para la jornada de este viernes, a los fines de diagramar capacitacones destinadas al personal de la institución educativa respecto a cómo debe educarse a los alumnos en relación a Educación Sexual Integral, informó Elonce TV.









Este jueves las puertas del edificio escolar amanecieron con un graffitti con la inscripción "Love is love", acompañada con los colores del arco iris, que simboliza la diversidad del colectivo LGBT . (APFDigital)





Esta mañana, las puertas de la institución del sur de la capital entrerriana amanecieron pintadas con una leyenda característica del movimiento LGBT: "Love is love", algo así como "amor es amor", consigna de alcance global que manifiesta el apoyo a esa comunidad y, en particular, al matrimonio entre personas del mismo sexo. Al respecto, Sol y Ramiro aclararon que repudian ese acto vandálico y que la iniciativa que concretarán mañana no busca generar ningún tipo de daño ni desorden.