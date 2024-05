Trabajadores del Complejo Social del Túnel Subfluvial rechazan la privatización

López Segura había hecho alusión en un post de Facebook que el Túnel "debe ser auto-sustentable" y afirmó que se requieren de 39 millones de pesos. En este marco, desde SUTPH desmintió los dichos del titular y afirmó que este monto no es real: "Esa cantidad de dinero proviene de contabilizar los sueldos de las personas abocadas al complejo. No hay auditoría que avale eso", indicó Padula a APF y detalló que en el lugar trabajan siete conserjes con turnos rotativos, tres personas que se abocan a tareas de limpieza, 10 guías que provienen de pasantías y tres jefes que se encargan de las tareas administrativas.

No obstante, López Segura volvió a expresarse en sus redes sociales donde publicó: "El Estado no es una bolsa de empleo, cuando se produce una vacante no hay obligación de ocuparla".

Padula, quien también ejerce como Supervisor de Peaje, comentó que el presupuesto del complejo alcanza los cuatro millones de pesos anuales, cuya recaudación se logra a través de los huéspedes, que abonan una entrada de 2.500 pesos. Además, destacó que a partir de estos alojamientos se logró una recaudación de cinco millones, es decir, un superávit.

El referente recordó que el Complejo Social del Túnel es estatal y tiene como objetivo brindar alojamiento a instituciones educativas, deportivas y federaciones de Entre Ríos y Santa Fe. Cuenta con un comedor para 100 personas donde, en 2023, pasaron 47 instituciones santafesinas y cinco de Entre Ríos.

Trabajadores del Complejo realizaron abrazo simbólico

El martes, los pasantes y trabajadores del Complejo Social realizaron un abrazo simbólico debido a que "se están atravesando ciertas dificultades en el complejo de turismo social" a partir del cambio de directivos en el ente biprovincial.

Los trabajadores manifestaron que sufren de "desprofesionalización hacia la carrera de Turismo, al querer poner personal ajeno al área de visitas guiadas que no poseen conocimiento, recorte de horarios que afecta a la demanda de turnos solicitados en visitas escolares, desinterés en renovar contratos anuales de pasantías dejando a ocho pasantes sin trabajo y desinterés en continuar ofreciendo pasantías rentadas a las universidades".