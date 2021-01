Tormenta en Pueblo Brugo1.jpg

La tormenta de viento provocó voladura de techos, caída de árboles y corte de luz. Cayeron unos milímetros con fuertes vientos pero sin granizo.

Tal como lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se esperan en Entre Ríos lluvias y tormentas hasta el martes.

Este sábado el cielo permanece nublado con probabilidades de lluvias y tormentas aisladas. En tanto se evidencia un leve descenso de temperaturas con promedio de entre 18º C de mínima y 33º C de máxima.

Para el domingo se prevén tormentas de aisladas durante toda la jornada, algunos de los fenómenos pueden ser de mayor intensidad. El termómetro marcará mínima de 22º C y de 37º C de máxima, promedio.

Pronóstico extendido

La semana iniciará con inestabilidad y pronóstico de tormentas fuertes, con temperaturas de entre 22º C y 31º C, el lunes; y de 20º C y 22º C, el martes.

Las condiciones mejorarían el miércoles con cielo mayormente nublado y temperaturas que rondarán los 19º C de mínima y los 31ºC, promedio.

Para el jueves se prevén cielo parcialmente nublado con temperaturas de entre 21º C y 33º C.

El viernes el cielo continuará algo nublado y las temperaturas se mantendrán entre los 20º C y los 34º C, promedio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias y tormentas para la provincia de Entre Ríos

