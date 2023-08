Terraplén podría ocasionar problemas en ruta nacional N°12

Terraplen Ibicuy Ruta nacional 12.jpg

Rosa Estela Fernández ha denunciado que los problemas se originan porque el dueño del predio vecino compró 13, 33% de la herencia total a una heredera (hija de su marido, ya fallecido), y en realidad busca comprar todo el establecimiento y por eso realiza actos intimidatorios, todo porque no ha realizado la formal división de bienes.

La señora Fernández se ha presentado a la Policía para denunciar que el vecino llevó al campo de ella gran cantidad de vacunos sin ninguna autorización, previo a ello realizó obras con retroexcavadora en un arroyo para ingresar los animales, además “desde entonces anda un drone que observa mis movimientos y han aparecido focos de incendio en forma indiscriminada, lo que genera inseguridad para ella y sus hijos”.

“Estoy en la propiedad desde octubre del año 2020, y con mis hijos menores vivimos un infierno, ya que nos han prendido fuego el campo, el fuego ha llegado hasta cerca de la casa, además de agresiones”, dijo la mujer.

“Estamos preocupados, ya no sé qué más hacer ya que he hecho muchas denuncias y la justicia no hace nada”, agregó Rosa Estela Fernández, quien hace un llamado a las autoridades, tanto judiciales como a las autoridades de la dirección Nacional de Vialidad, para que tomen medidas al respecto.