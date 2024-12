Suma de Voluntades revive la magia de la Navidad y el espíritu de la solidaridad

Ahora están abocados a envolver los obsequios en su sede de calle Bavio 367 y quien quiera ayudar está invitado a acompañarlos, ya que están necesitando voluntarios para armar los regalos. Estarán hoy en la sede de 14 a 18, mañana de 10 a 20, y el lunes también de 10 a 20.

Ayudar a niños.jpeg Foto Gentileza/Valentín Mariani

Entregarán unos 300 regalos esta Navidad

Camila, una de las voluntarias de la ONG, confirmó a UNO: “Tuvimos finalmente 300 regalos como objetivo y la verdad es que hemos superado el monto que esperábamos. Nosotros estábamos solicitando la colaboración de 12.000 pesos aproximados por chico, así les podíamos dar un lindo presente y que sea algo más pensado y personalizado para ellos. Incluso sobre la marcha se incrementó la cantidad de chicos, porque empezamos con 250 y nos sorprendimos con que teníamos pedidos 300 regalos al final, pero con la ayuda de la comunidad llegamos”.

Navidad Suma de Voluntades.jpg Unos 300 chicos le escribieron su cartita a Papá Noel y se la enviaron a través de Suma de Voluntades.

Esta cruzada, que revive el espíritu solidario, se viene llevando adelante desde hace varios años en la capital provincial. Desde sus inicios se fue popularizando y creciendo, hasta el punto de entregar una gran cantidad de regalos en diferentes barrios. La crisis que golpeó al país a fines del año pasado llevó a interrumpirla, pero este año se retomó con fuerza, aunque de manera más limitada. “Este año tuvimos que acortar números. Antes se repartían alrededor de 900 regalos, pero ahora nos centramos y nos abocamos solamente a los barrios en los que nosotros estamos trabajando, que son San Martín y Antártida, y entregamos un presente a quienes participan de nuestras actividades, además de compartir un regalo con los gurises que van a la plaza 1° de Mayo durante las recorridas nocturnas que realizamos”, comentó Camila, en referencia al acompañamiento que llevan adelante con las personas en situación de calle o con menores recursos, a quienes le brindan un plato de comida y contención.

La joven contó con entusiasmo que los chicos esperan su regalo, y que desde hace varios sábados están haciendo actividades en estos dos barrios con alusiones a la Navidad. “Cada uno de los niños que va a recibir un obsequio escribió su cartita con lo que desea recibir. Nos tomamos un rato el sábado para eso, en el marco de un espacio lúdico que tenemos ahí en los barrios, donde van a desayunar y a almorzar. Armamos un momento muy

navideño y venimos hace ya un mes haciendo acciones referidas a esta fecha tan especial”, destacó.

Cena de Nochebuena

Suma de voluntades regalos.jpg

Por otra parte, preparan la cena especial que realizan cada Nochebuena en la plaza 1° de Mayo, que se hace también el 31, ya que ni en Navidad ni en Año Nuevo dejarán de rendir culto a la solidaridad y van a estar presentes celebrando esta fecha particular compartiendo una comida con quienes no tienen un hogar donde estar, o no tienen acceso a un alimento.

Sobre este punto, Camila refirió: “Vamos a estar en la sede de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 para recibir donaciones de turrones, pan dulces, masas, budines y todo lo que se pueda compartir. Todo suma. Queremos armar algo lindo para la Nochebuena, y también vamos a recibir previo a esa fecha comida fría”.

Suma de voluntades regalos 3.jpg

“Nosotros hace un tiempo venimos armando un tablón para estas fechas en la plaza para que se acerquen a compartir un momento con nosotros quien lo desee, para que la gente que esté en situación de calle o no tenga con quien compartir pase también un agradable momento. Es una compañía para todos. Y como decimos siempre, nadie se salva solo”, señaló.

Por último, subrayó: “Estamos muy agradecidos con la comunidad. Porque sin la gente que colabora estos espacios no serían posibles, y nada sería posible, ninguna campaña, ni proyecto, ni nada de eso”.

Contacto

Para más información, los interesados pueden contactarse con la ONG escribiendo en el Instagram: @sumadevoluntades; o comunicarse al celular 3442532321.