SUBE: Actualización de los vencimientos de los beneficios locales

Trámite para beneficiarios

El trámite es exclusivo para los usuarios de la ciudad de Paraná. Se puede realizar en la sede de SUBE, ubicada en calle Almafuerte 233 de 8 a 13 hs o en cualquiera de los 25 puntos vigentes que hay en la ciudad. Además, habrá un operativo especial a partir de este martes 17 en la peatonal San Martín –frente a Plaza de Mayo- de 9 a 12 hs. El mismo se extenderá hasta julio de lunes a miércoles en el centro de la ciudad y los días jueves y viernes en instituciones educativas y comisiones vecinales, con el fin de llegar a la mayoría de los beneficiarios.

Aquellos usuarios que cuenten con tecnología NFC en sus teléfonos celulares, podrán hacer la actualización desde su dispositivo a través de la aplicación de SUBE.

“La fecha de vencimiento de cada beneficio seguirá siendo la misma, solamente tienen que pasar a actualizar para seguir manteniendo el beneficio. Cabe aclarar que no les va a dejar de funcionar siempre y cuando no se extienda en el tiempo porque tenemos hasta la primera semana de julio para hacer la actualización. Después de esa semana, si la persona no pasa por una TAS para que se actualicen las fechas de vencimiento, sí le va a dejar de funcionar el beneficio”, declaró Leonardo Nessi, director de SUBE Paraná.

Puntos existentes

Unidad de Gestión SUBE Paraná - Av. Almafuerte 233

UTN Paraná - Av. Almafuerte 1033

Escuela Hogar Eva Perón - Av. Don Bosco 749

Edificio 5 esquinas -piso inferior- sobre Av. Echagüe

Terminal de Ómnibus Paraná - Av. Francisco Ramírez 2350

UNER - Facultad de Cs. Económicas - J.J. Urquiza 552

Dirección de Catastro Municipal - 25 de mayo 126

Palacio Municipal - Urquiza y Corrientes

Escuela Normal - Corrientes y Urquiza

Banco Nación - sucursal calle La Paz N° 5

Colegio Nacional - Garay 61

UNER - Facultad de Ciencias de la Educación - Buenos Aires 389

Consejo General de Educación - Córdoba 305

Hospital de la Baxada - Gral. Alvarado y Espejo

UADER - Facultad de Cs. de la Gestión - El Paracao 950

Cementerio Municipal - Perú y Cadete Cejas

Unidad San Agustín - Zárate y Los jacarandaes

CIC Bº La Floresta - Resero y Burmeister

CEMI - Juan Báez 2200

Centro de Salud Dr. Oñativia - Av. P. Zanni 1492

Hospital Escuela de Salud Mental - Ambrosetti y Rondeau

CIC 2 Paraná - Almte. Guillermo Brown 1898

E.E.T. N° 1 Gral. Francisco Ramírez - Martin Zapata 1053

UADER - Facultad de Ciencia y Tecnología - Km 10,5, RP11, Oro Verde

UNER - Facultad de Ciencias Agropecuarias - Ruta Prov. 11, Oro Verde