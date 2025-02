Solidaridad: Susy es de Santa Elena y hace carpetas con cartón reciclado para donar a los niños

La joven viene de una familia humilde. Hoy practica la solidaridad ayudando a los chicos del barrio para que no les falten los útiles escolares al ir a clases

Emprendedora y entusiasta, puso un kiosco que le permite tener un ingreso, pero además aprovecha los tiempos de carnaval para hacer por encargo trabajos de bordado de los trajes de los pasistas de alguna de las comparsas de su ciudad. Y además, en sus ratos libres, como lo hace cada año previo al inicio del ciclo lectivo, confecciona carpetas con material que le lleva su papá, que hoy es cartonero: lo corta, lo forra con algún papel que sea lindo, le pega los bordes y luego le coloca los anillos para donarle el producto terminado a los chicos del barrio que no pueden comprar útiles para estudiar dignamente.

Practicar la solidaridad

En su caso, conoce la diferencia entre tener o no lo necesario para ir a clases. Para ella, que proviene de una familia muy humilde, contar cuando era chica con los artículos escolares significaba un gran esfuerzo económico que hacía su papá, que en aquel entonces era pescador. Sobre este punto, tiempo atrás la joven contó a UNO: “De chica fui la niña más sobre, yo no conocía lo que era una mochila. Éramos seis hermanos, mis papás me podían comprar cuaderno, lápiz y goma. Entonces mi mamá compraba algo en la tienda y elegía la mejor bolsita, con eso yo llevaba mis cositas.

Recién en la Secundaria pude tener mochila. Nada me fue fácil, vengo de familia humilde y no me da vergüenza. Estoy orgullosa de mis viejos. Hoy siento que de a poco voy cumpliendo mis sueños y quizás los de ellos; nada fue más hermoso que anunciarles en los momentos en que terminé la escuela secundaria o cuando recibí mi primer título terciario. Ese día se lloraron todo y eso me sanó el corazón”.

Dedicación y compromiso

Hace ocho años que dona carpetas a las familias que no pueden adquirirlas para sus hijos, hechas con cartón reciclado. A veces son 300, otras 400. Algunos cosas las compra de su bolsillo, pero cuando no le alcanza invita a los vecinos de su ciudad a colaborar con materiales, y esta semana en su muro de Facebook publicó un pedido para poder arrancar esta cruzada solidaria, en el que refirió: “Este año quiero volver a realizar las carpetas artesanales, y necesito tu ayudita, ya sea plasticola, aros de carpetas, papeles de forrar o retazos de papeles. Cualquier cosa me escribís al privado. Desde ya muchas gracias”

“Empecé a hacer carpetas cuando estaba terminando el Secundario y se las daba a los nenes del barrio, o a sus familias. Pero después comencé a entregarlas en las escuelas, para que los maestros se las den a quienes más lo necesitan; también hago para las escuelas de jóvenes y adultos y para las de escuelas de campo.

¿Cómo colaborar?

"Hace ocho años que arranqué con esto, pero el año pasado no pude hacer carpetas porque tuve apendicitis y me tuve que quedar en reposo para recuperarme”, aclaró ayer a UNO, mientras atendía su negocio. Acto seguido contó que consiguió un rollo de papel para forrar a un precio rebajado, así que a eso lo va a tener cubierto: “Hay un rollo de papel que está 35.000 pesos, pero la chica que lo va a dejar a 20.000. Tengo un kiosquito y estoy juntando esa plata”.

En las fotocopiadoras pide el papel que ya no usan, del lado en que no tiene nada impreso, para forrar las parte de adentro de las carpetas. “Busco que tengan durabilidad también, que el cartón no sea frágil”, remarcó.

Por último, mencionó que si bien hay gente que colabora con dinero para que ella compre lo necesario para armar las carpetas, prefiere que quien pueda ayudarla le done directamente material. Pegamento y sobre todo los aros son lo que más precisa, ya que en este último casos es lo más costoso.

Para contactar a la joven se puede escribir a su perfil de Facebook: Susy Barrientos, o a través del teléfono 3437-568482.