SMN: este lunes hay alerta amarillo por tormentas fuertes para Entre Ríos

Los 17 departamentos se encuentran bajo alerta por tormentas fuertes. Se prevén que las lluvias lleguen sobre todo en horas de la siesta y la tarde.

alerta amarillo tormentas entre ríos.jpg Los 17 departamentos de Entre Ríos están incluidos en la advertencia amarilla que emite el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros,

Recomendaciones

La Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos recomienda estar alerta ante las inclemencias climáticas previstas por el SMN. La alerta amarilla indica que se esperan condiciones climáticas adversas que pueden provocar daños. Es importante tomar precauciones y estar atentos a cualquier cambio en el pronóstico.

Se recomienda: no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra por las rejillas; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles o postes de luz y, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

En caso de conducir, hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad, manteniendo una distancia segura con otros vehículos y encendiendo las luces bajas.