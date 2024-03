Semana Santa: dispar la demanda de paquetes turísticos para el finde XXL

Gisele, de una agencia de calle Urquiza, contó: “Para Semana Santa se vendió algo en aéreo, algo en bus, pero no mucho. Lo que se cerró, se cerró un poco más con tiempo, y en esos casos el destino más elegido es Cataratas”.

En este marco, observó: “Hay más demanda para temporada baja que para Semana Santa propiamente dicho, aunque esta vez sea de varios días el fin de semana largo”.

La vendedora afirmó que desde hace ya algunos años se mantiene esta tendencia, habida cuenta de la diferencia de precios que hay en una fecha especial y la temporada baja, y evaluó: “Por ahí puede pasar que la gente se desespere a último momento y ahí tenés que ver si queda o no disponibilidad; pero ya estamos sobre la fecha, y no noto que se vaya a revertir la baja demanda para Semana Santa. Había ofertas, había paquetes, pero se está vendiendo más para y junio, que la hotelería es más económica, al igual que otros servicios”.

Según contó, el nuevo Plan Cuota Simple, que reemplazó al Ahora 3 y Ahora 6, no logró impulsar las ventas, debido a que tiene recargo: “Es lo mismo que las últimas tandas del Ahora 3 y Ahora 6, con un recargo que depende de cada paquete, pero más o menos en 3 cuotas es de alrededor del 30%”.

Enseguida, comentó que hoy se consiguen cuotas sin interés en vuelos de Aerolíneas Argentinas para viajar dentro del país, una opción por que crecen las consultas, pero también para otras fechas fuera del fin de semana extra largo, donde ya prácticamente no hay disponibilidad de pasajes en clase económica.

PreViaje 5 Turismo Sergio Massa.jpg

Un dato que mencionó es que la temporada estival tuvo movimiento y destacó: “En enero y febrero se movió bastante; en marzo un poquito se frenó, pero es normal: todos los años sabemos que es un mes en que la gente empieza otras actividades y demás y no están atentos a sus vacaciones. Además del verano, también el fuerte de las ventas se da en vacaciones en julio. Quien no viaja en el receso y lo puede hacer en cualquier fecha, para que le salga menos opta por mayo o junio”.

Destinos tradicionales para Semana Santa

Oscar Basa, propietario de una de las agencias con más trayectoria en Paraná de calle Buenos Aires, coincidió en que si bien hubo ventas, se redujeron en relación a otros años.

No obstante, señaló que ya casi no hay disponibilidad en base a lo que programaron los operadores, que en muchos casos planifican menos opciones. “Prácticamente a esta altura del partido no queda mucho. Y lo que se fue vendiendo es lo tradicional: Bariloche, Carlos Paz, Cataratas, algo del sur argentino. Pero no es la explosión de otros años sin dudas, a pesar de que hay un fin de semana extra largo de seis días”, indicó Basa.

En en sentido, analizó que la falta de financiación es un factor que muchas desalienta las compras de paquetes turísticos: “No hay muchas opciones en eso; y si bien ahora bajaron un poquito las tasas de las tarjetas de créditos, antes había mayor cantidad de cuotas, y hoy hay 3 y 6, con interés. Nosotros teníamos un plan de seis pagos sin intereses acá con un banco, pero bajó el plan”, lamentó, y expresó: “Ojalá que pueda volver el crédito para dinamizar al sector comercial”.

Por otra parte, refirió: “A Termas de Río Hondo, que nosotros hemos estado fuera de temporada alta con precios accesibles, y quedan 290.000 pesos, y la gente accede con pensión completa. También hay promociones, por ejemplo, a 4.600 dólares con siete noches en avión para ir al norte de Brasil. Para Bariloche mismo hay valores de 400.000 pesos para la familia en bus, con cinco noches, con hoteles de dos estrellas. Es variado el tema de los precios, pero todo eso se ha vendido y se ha vendido bien”.

Por último, afirmó: “Hay muchas excursiones, como Termas de Río Hondo, Bariloche, Carlos Paz, para temporada baja. Es importante que la gente se acerque a ver los precios para poder viajar”.