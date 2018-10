Según el proyecto de Presupuesto, la UNER tendrá solo 25% más de recursos en 2019

A pocas semanas de un conflicto salarial y presupuestario que afectó hasta cinco semanas del inicio del segundo cuatrimestre, el sistema universitario nacional analiza y discute el nivel de recursos que tendrá el próximo año. De acuerdo con el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, el monto para todas las universidades públicas será de 145.000 millones de pesos, y resulta cercano al borrador elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Sin embargo, existen diferencia en los montos a asignar a cada casa de altos estudios: la Universidad Nacional de Entre Ríos ( UNER ) tendría –según el proyecto en discusión en el Congreso– 1.513.061.642 millones de pesos para el año próximo, lo que representa un incremento presupuestario del 25%.

La UNER está en el lote de 12 universidades perjudicadas por el menor incremento, mientras hay otras que tendrán alzas del 40%.

El rector Andrés Sabella explicó a UNO que los motivos de esas diferencias "notorias" en la distribución no aparecen explicitados. Remarcó que hay un grupo de universidades con un incremento presupuestario de menos del 25%, otras por debajo del 32%, mientras que algunas están por encima del 40%.

En el plenario del CIN que se realizó el viernes en Hurlingham, contó Sabella, básicamente se pidió que se corrija que ninguna universidad reciba menos de un 32,9% de incremento en su presupuesto.

"Estamos pidiendo que se revea esa distribución, porque en relación al monto total asignado al sistema universitario, de 145.000 millones de pesos, coincide con el presupuesto de mínima que el CIN elevó y aprobó. La diferencia sustancial más importante está en que en la propuesta del CIN a las universidades, en lo que se conoce como planilla A, que está pidiendo 129.000 millones de pesos, y el presupuesto del Ejecutivo elevó al Congreso 122.000 millones de pesos: hay una diferencia de casi 7.000 millones, que luego aparecen en otros conceptos, pero que no le da seguridad a las universidades de que esos programas se ejecuten, y en cómo se distribuyen esos programas".

En relación a la reasignación de recursos para que cada universidad esté en un incremento del 32%, implica reorientar 5.000 millones de pesos del proyecto de presupuesto. Por eso en definitiva no hay un cambio en la elaboración del presupuesto en los montos, sino en cuanto a cómo están distribuidos", remarcó el rector.

A diferencia de los últimos años, no hay planilla B, que es la que establecía montos de inversión en infraestructura. Lo que vino ocurriendo fue que en 2017 se subejecutó y este año no hubo ninguna asignación de partidas bajo ese concepto. Por eso el CIN manifestó que no quiere planilla B en el presupuesto, porque después no se cumplen con esos compromisos, indicó Sabella. Claro que tampoco se consolidó la deuda de esos dos años, de partidas que no fueron ejecutadas y que para la UNER, representaban obras como el colegio secundario en Concordia, y mejoras edilicias en las facultades de Paraná, además del plan de expansión de carreras en localidades entrerrianas donde la universidad no tiene sede.

Respecto al presupuesto, Sabella opinó: "Nos deja en una situación difícil, porque el incremento salarial del 2018 fue del 25%. Si el incremento es de ese orden como está en el presupuesto, significa que estamos recibiendo el 25% para los incrementos salariales; y también un 25% para los gastos de funcionamiento. Al respecto, hemos tenido un salto del 100% en los gastos de laboratorios, ya que son artículos importados; las tarifas de luz; los incrementos en los combustibles e insumos generales como servicios de limpieza y vigilancia que subieron un 60% y todavía nos quedan meses de 2018, y con septiembre con una expectativa inflacionaria del 5%. Entonces indudablemente el 25% de incremento para gastos de funcionamiento, nos deja lejos del 35% y 40% de lo que va a ser la inflación de este año, sin contemplar la del año próximo", graficó.

En ese marco, sostuvo que en los 1.500 millones de pesos asignados a la UNER, un incremento del 6% al 7% representaría unos 28 millones de pesos. "Nos dejaría un poco más tranquilo para garantizar el funcionamiento. De todos modos, el CIN está pidiendo un giro extraordinario a todas las universidades, teniendo en cuenta que la planilla B de este año no fue ejecutada, para que podamos cerrar el año con las cuentas lo más equilibradas posibles. Se trata de un giro de 20 millones de pesos para cada universidad, un refuerzo de 1.000 millones de pesos para todo el sistema universitario", y en ese sentido, Sabella dijo que sería muy importante para la UNER, cuyo gasto de funcionamiento mensual es de 12 millones de pesos.

Finalmente, acerca de los recursos para los gastos de funcionamiento, indicó: "En agosto, el gobierno nacional giró partidas, luego de estar seis meses atrasados, a reducir a dos meses y medio, que es la demora habitual por los circuitos administrativos del Estado".









145.000 Millones de pesos se destinarán al sistema universitario nacional, según el proyecto de Presupuesto Nacional.





12% Del presupuesto de la UNER se asigna al funcionamiento: 12 millones de pesos por mes, el resto es salarios.