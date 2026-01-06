Uno Entre Rios | La Provincia | Centro Clandestino de Detención

Se identificó un nuevo Centro Clandestino de Detención en Paraná

El Registro Único de la Verdad denunció la identificación de un nuevo centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar.

6 de enero 2026 · 16:37hs
El Centro Clandestino de Detención funcionó en los terrenos donde actualmente está la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

El Centro Clandestino de Detención funcionó en los terrenos donde actualmente está la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

El Registro Único de la Verdad (RUV) presentó una nueva denuncia por la identificación de un nuevo centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar en Paraná. Así lo informó este martes Marcelo Boeykens, abogado especializado en derechos humanos y trabajador del organismo. En Entre Ríos hay más de 13 espacios reconocidos.

Este martes “se presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal de un nuevo Centro Clandestino de Detención que funcionó en Paraná en los terrenos donde actualmente está la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), atrás del Ejército”, indicó al sitio AIM Digital.

Los trabadores de los coletivos que estuvieron en la ciudad hasta hace un poco más de un mes. UTA lanzó su apoyo.

La UTA lanzó una campaña solidaria en apoyo a choferes de Paraná que perdieron su empleo

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

Además, señaló que el sitio “se logró identificar a partir de una investigación que realizó el RUV que trabajó articuladamente con el Poder Judicial y la Fiscalía, donde tomó el relato de las víctimas y fuimos al lugar con testigos, quienes pudieron dar cuenta de dónde estaba ubicado”.

En ese marco, contó que ese lugar “no estaba dentro de los más de 13 Centros Clandestinos de detención que hay identificados en la provincia”, publicó AIM Digital.

Centro Clandestino de Detención Paraná Registro Único de la Verdad Denuncia
Noticias relacionadas
Trabajadores municipales de Concepción del Uruguay catalogaron de humillantes sus salarios

Trabajadores municipales de Concepción del Uruguay catalogaron de "humillantes" sus salarios

Entre Ríos: salió el primer embarque de carne ovina a Medio Oriente tras casi 20 años.

Entre Ríos: salió el primer embarque de carne ovina a Medio Oriente tras casi 20 años

Cómo prevenir cuadros de gastroenteritis en verano

Cómo prevenir cuadros de gastroenteritis en verano

ate enfatiza plan de lucha por paritarias, renovacion de contratos y contra el ajuste

ATE enfatiza plan de lucha por paritarias, renovación de contratos y contra el ajuste

Ver comentarios

Lo último

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

La UTA lanzó una campaña solidaria en apoyo a choferes de Paraná que perdieron su empleo

La UTA lanzó una campaña solidaria en apoyo a choferes de Paraná que perdieron su empleo

AMET. Amparo Judicial sobre el Art. 30 por el desfinanciamiento de la Educación Técnico Profesional

AMET. Amparo Judicial sobre el Art. 30 por el desfinanciamiento de la Educación Técnico Profesional

Ultimo Momento
Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

La UTA lanzó una campaña solidaria en apoyo a choferes de Paraná que perdieron su empleo

La UTA lanzó una campaña solidaria en apoyo a choferes de Paraná que perdieron su empleo

AMET. Amparo Judicial sobre el Art. 30 por el desfinanciamiento de la Educación Técnico Profesional

AMET. Amparo Judicial sobre el Art. 30 por el desfinanciamiento de la Educación Técnico Profesional

Atardecer Villa Urquiza: trail running, naturaleza y desafío a orillas del Paraná

Atardecer Villa Urquiza: trail running, naturaleza y desafío a orillas del Paraná

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Policiales
Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

Paraná: tras el pedido de justicia por joven baleada, hubo disturbios frente a Minoridad

Paraná: tras el pedido de justicia por joven baleada, hubo disturbios frente a Minoridad

Paraná: piden Justicia frente a Tribunales por una joven baleada

Paraná: piden Justicia frente a Tribunales por una joven baleada

Río Gualeguay: hallaron sin vida a uno de los hombres desaparecidos en el agua

Río Gualeguay: hallaron sin vida a uno de los hombres desaparecidos en el agua

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Ovación
Atardecer Villa Urquiza: trail running, naturaleza y desafío a orillas del Paraná

Atardecer Villa Urquiza: trail running, naturaleza y desafío a orillas del Paraná

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Agustín Asmu fue convocado para participar de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Agustín Asmu fue convocado para participar de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Juan Siemienczuk se incorpora a las categorías formativas de Talleres

Juan Siemienczuk se incorpora a las categorías formativas de Talleres

Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España

Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España

La provincia
La UTA lanzó una campaña solidaria en apoyo a choferes de Paraná que perdieron su empleo

La UTA lanzó una campaña solidaria en apoyo a choferes de Paraná que perdieron su empleo

Se identificó un nuevo Centro Clandestino de Detención en Paraná

Se identificó un nuevo Centro Clandestino de Detención en Paraná

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

Trabajadores municipales de Concepción del Uruguay catalogaron de humillantes sus salarios

Trabajadores municipales de Concepción del Uruguay catalogaron de "humillantes" sus salarios

Entre Ríos: salió el primer embarque de carne ovina a Medio Oriente tras casi 20 años

Entre Ríos: salió el primer embarque de carne ovina a Medio Oriente tras casi 20 años

Dejanos tu comentario