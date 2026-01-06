Se identificó un nuevo Centro Clandestino de Detención en Paraná

El Registro Único de la Verdad denunció la identificación de un nuevo centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar.

El Centro Clandestino de Detención funcionó en los terrenos donde actualmente está la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

El Registro Único de la Verdad (RUV) presentó una nueva denuncia por la identificación de un nuevo centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar en Paraná. Así lo informó este martes Marcelo Boeykens, abogado especializado en derechos humanos y trabajador del organismo. En Entre Ríos hay más de 13 espacios reconocidos.

Este martes “se presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal de un nuevo Centro Clandestino de Detención que funcionó en Paraná en los terrenos donde actualmente está la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), atrás del Ejército”, indicó al sitio AIM Digital.

Además, señaló que el sitio “se logró identificar a partir de una investigación que realizó el RUV que trabajó articuladamente con el Poder Judicial y la Fiscalía, donde tomó el relato de las víctimas y fuimos al lugar con testigos, quienes pudieron dar cuenta de dónde estaba ubicado”.

En ese marco, contó que ese lugar “no estaba dentro de los más de 13 Centros Clandestinos de detención que hay identificados en la provincia”, publicó AIM Digital.