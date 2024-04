Se desplomó el consumo de carne vacuna pese a que los precios se desaceleraron

Esta caída se da en un contexto en el que los precios de los cortes se desaceleraron. Desde el sector indican que hubo períodos en que las subas promedio fueron menores a la inflación. No obstante, los aumentos de los precios en general de la economía y las tarifas de los servicios impactaron en las ventas de diferentes rubros. En este marco, Miguel Schiariti, presidente de Ciccra, afirmó: “La gente no tiene un mango” .

A su vez, adelantó que los valores de la carne vacuna se van a mantener porque no se ve una reactivación en las ventas en el corto plazo.

Consultado sobre la situación a nivel local, Emanuel Satler, productor y propietario de una reconocida carnicería en Paraná, explicó a UNO: “La estimación a nivel nacional es que marzo de este año contra igual mes del 2023 cayó el consumo de carne alrededor de un 18%. Si bien nosotros acá no lo vemos reflejado de este modo, ya que calculo que como son medición a nivel nacional debe estar impactando más la caída del consumo en las grandes ciudades, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, evidentemente en todos lados ha caído algo el nivel de consumo”.

En este sentido, analizó: “La carne no ha aumentado mucho en diciembre: la media res estaba a 4.000 pesos, bajó a 3.000 y ahora está en 4.000 pesos otra vez. Si bien a la gente le cuesta comprar un kilo de carne, no es un producto mucho más caro que otros. Lo que ocurre es que el aumento de las tarifas y cómo ha pegado la inflación estos últimos meses, hace que la población en general tenga menos poder adquisitivo. O sea, el consumo cayó, pero no es que se dejó de comprar porque la carne esté cara”.

Acto seguido, aclaró: “Desde el pico de diciembre hasta hoy, la carne no ha acompañado la inflación, sino que los incrementos estuvieron por debajo: con una inflación del 51,6% en el primer trimestre de este año, la carne ha aumentado sólo el 30%, o el 35%. Obviamente algo aumenta porque está dentro de un contexto inflacionario, pero no porque haya demanda y que la gente la consuma”.

“Lo que sí ha pasado es que el nivel de faena sigue estable, el nivel de producción también, porque esa disminución del consumo interno lo compensó el aumento de exportaciones. Pero la exportación ya hoy en día no está traccionando tanto, por eso creemos que va a seguir la oferta”, dijo, y agregó: “Puntualmente la carne ahora subió un poquito por el tema de las lluvias, porque se complica el sacar la hacienda debido a que los caminos que están muy deteriorados, y Vialidad que no aparece, porque sigue sin recursos y demás, y el frigorífico no se puede hacer de la hacienda. Los que están sobre ruta y sí pueden sacar la producción tienden a pedir un poco más y se aumenta el precio. Pero esto ni bien se acomode el clima, va a tender a estabilizarse. Por eso de acá en adelante no vemos muchos aumentos, primero por la demanda deteriorada debido a la falta de poder adquisitivo, y otra por la oferta”.

Precios y consumo

Con respecto a la demanda de otros tipos de carnes, Satler observó: “Con respecto al cerdo, ha bajado nominalmente el precio en enero y sobre todo en febrero, y hoy está casi a mitad de precio que la carne vacuna. Y la gente se está dando cuenta de eso y está consumiendo más cerdo”.

Por su parte, Mario Sarli, integrante del Centro de Almaceneros de Paraná y propietario de una despensa en la zona sur de la ciudad, sostuvo: “El consumo de la carne vacuna ha bajado muchísimo en el último tiempo. Creo que tiene que ver con los precios, pero también con cambios de hábito: hay mucha gente que consume mucho menos carne de todo tipo, que ha dejado de hacerlo a diario y come un asado cada tanto”.

“En cuanto a los precios, la carne sí subió más o menos un 7% hace unos días. El pollo también aumentó, está bastante caro: el kilo de pechuga está 7.800 pesos, el pollo entero sale 3.200 pesos el kilo. Hay pollos más baratos, carne más barata, pero no son de primera calidad”, recalcó.

Sarli concordó en que actualmente el cerdo es más conveniente en cuanto a precios y explicó: “Está muy barato hoy. El kilo de matambrito de cerdo está 8.500; la costeleta está menos de 5.000 pesos, y la bondiola anda en 5.500”.

En tanto, Martín, de una carnicería de avenida Ramírez, aclaró: “En nuestro caso hasta ahora, gracias a Dios, no notamos el bajo consumo de carne, pero es porque tenemos clientes de varios barrios aledaños y después hay mucha gente de paso, porque estamos en avenida Ramírez, y como hay lugar para estacionar tenemos venta”.

En cuanto a los precios, subrayó: “Desde hace aproximadamente un mes y medio se han estabilizado. Comparándolos con otras carnicerías, estamos más o menos igual, excepto aquellas que bajan la calidad de la carne y ahí pueden poner un precio más barato. Al asado de ternero nosotros los tenemos a 7.890 pesos, el kilo de pulpa anda en 8.500 más o menos, el de carne picada común está a 4.990 pesos y a 8.712 la especial. La gente lo que más lleva son los cortes que más rinden, como la aguja, la picada, y mucho pollo también se consume”.

Sobre este punto, refirió: “El kilo del pollo entero está 3.500 pesos, pero los clientes consumen mucho más lo que es la patamuslo, y quienes se cuidan prefieren pechuga. A la patamuslo la tenemos en promoción: 3 kilos a 7.500 pesos. La pechuga es un poquito más cara siempre. Nosotros no vendemos tanto cerdo, porque acá la gente no está muy acostumbrada, pero lo que lo llevan más que nada buscan la costeleta, el pechito con manta, que vendría a ser la costilla, y el matambre”.

“El matambre de cerdo ronda los 8.000 pesos. La costilla y las costeletas de cerdo están en los 5.500, 5.400 pesos el kilo. Y el matambre está más caro, ronda los 8.000 pesos. El cerdo es una de las carnes que se han mantenido, pero la gente igual prefiere la carne vacuna, o por lo menos en esta zona se consume poco cerdo. Sí tengo colegas en otros barrios que venden más cerdo que carne vacuna”, concluyó.