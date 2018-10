Salud adhiere a la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama

Año a año se destina el mes de octubre a la sensibilización sobre el cáncer de mama, instancia promovida desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Provincia, a través del Instituto Provincial del Cáncer (IPC) del Ministerio de Salud, propicia en los hospitales y centros de atención primaria la realización de diversas acciones para sensibilizar sobre la importancia de los controles ginecológicos periódicos que favorecen la detección precoz del cáncer de mama. Las estrategias que se proponen a los efectores son: concretar controles clínicos desde los equipos de profesionales y la solicitud de mamografías en caso de ser necesario; realizar actividades de promoción y prevención educando en el autoexamen de mama –este cáncer comienza como un nódulo que en la mayoría de los casos no duele ni molesta–; así como la utilización de cintas rosas que representan esta patología.

Claudia Enrique, directora del IPC, resaltó el rol de las instancias de visibilización de la problemática teniendo en cuenta que en materia de cáncer "cuanto más precozmente se obtiene el diagnóstico, mejores son los resultados de los tratamientos y la calidad de vida de los pacientes".

Con el objeto de contribuir a la concreción de las determinaciones, Enrique indicó que a partir del 16, de 10 a 12, en el hospital San Martín de Paraná se realizarán a demanda, sin tener que esperar turno, exámenes clínicos mamarios y mamografías a las pacientes que no hayan sido evaluadas en el último año. "Haremos los estudios a la población de riesgo: mujeres entre 50 y 70 años que no tengan una patología previa, no cuenten con un estudio de mamografía desde hace más de dos años o nunca se lo hayan hecho", precisó la médica.

Asimismo, la directora apuntó: "Es importante que toda mujer que tenga obra social consulte con su médico para hacer un examen mamario y de acuerdo a la sugerencia de su ginecólogo de cabecera se realice una mamografía".





Campaña provincial

Por su parte la referente de Cáncer de Mama en el IPC, Mariana Degani, señaló: "La Organización Mundial de la Salud destina todo el mes de octubre a la sensibilización del cáncer de mama porque la detección precoz es la piedra angular para disminuir la mortalidad por esta enfermedad".

La profesional manifestó que "los factores de riesgo son diversos por lo cual la mejor estrategia continúa siendo la detección precoz y el tratamiento oportuno", y detalló: "Inciden la edad; los antecedentes familiares aunque en su mayoría se produce sin que este sea un factor determinante; la obesidad en la posmenopausia; el consumo excesivo de alcohol o tabaco y el sedentarismo".

La especialista reiteró que la importancia de la prevención radica en que la detección temprana propicia que la enfermedad sea curable. "Si detectamos nódulos de menos de un centímetro, la tasa de curación de la paciente es de un 90%", graficó Degani.

Cabe destacar que, desde las áreas específicas, se remitió a todos los centros de salud y hospitales una invitación para que desarrollen durante octubre distintas acciones de sensibilización para el diagnóstico oportuno de la enfermedad. También se diseñó material gráfico que será entregado en los efectores públicos. Además, como ya es tradicional, se usarán y distribuirán lazos rosados en los distintos efectores para concientizar sobre la realización anual de los controles.

Asimismo organizaciones públicas y privadas se suman a organizar actividades para el personal. Tal es el caso de una charla efectuada para trabajadoras de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) donde refirieron la importancia de hacerse los controles, al tiempo que mujeres que tuvieron la patología dieron su testimonio.





Espacio para la detección

Desde el 28 de septiembre el hospital 9 de Julio de La Paz, a través de su Servicio de Ginecología y Obstetricia, puso en marcha un consultorio destinado a la detección temprana del cáncer femenino. El director de la institución, Darío Engelman, destacó que la apertura del consultorio demandó una inversión cercana a los 100.000 pesos en instrumental. "Constituye un paso más en la implementación de políticas públicas en pos de mejorar la calidad y accesibilidad a los servicios de salud, tomando la temática del cáncer femenino no solo en sus aspectos sanitarios", resaltó el profesional.