Robótica: "Los chicos saben mucho más de lo que ellos piensan"

El nexo entre la facultad y la escuela fue el bioingeniero Carlos Scotta que dicta clases en la institución del barrio Anacleto Medina e integra la cátedra de Salud Pública de la Fiuner. Además se contó con la participación de la bioingeniera Laureana Sposito y la profesora Luciana Ferreyra y alumnos avanzados, entre ellos Luis Yang, estudiante de Bioingeniería que forma parte del grupo de Robótica.

"Los chicos en su escuela no tienen acceso a esta tecnología porque no es barata y si no está difundida no llega a todas las escuelas. Por eso buscamos el despertar de vocaciones tecnológicas, para que sepan que es posible hacerlo. Demostrar toda la potencialidad que tiene la Robótica y estas nuevas tecnologías y que no están tan lejanas, hoy en día con una computadora y acceso a internet uno puede hacer cosas muy interesantes, aprender a programar, ser autodidacta", explicó Mayrata.

—¿Cómo vivieron la experiencia los alumnos?

—La sensanción -una vez finalizado el taller- es muy buena, los chicos se fueron entusiasmados, con ganas de volver para hacer una segunda parte, porque son cosas sencillas de ver, impactan mucho, sobre todo saber programar un circuito y prender un LED, mover motores, autitos, eso llama la atención y entendieron que no es tan lejano. Los chicos saben mucho más de lo que ellos piensan porque conviven en este nuevo universo conectados, así que la experiencia fue de descubrimiento y sorpresa.

La cátedra de Robótica. De la Fiuner propone diversas iniciativas de extensión con el objetivo de disminuir la brecha de acceso de instituciones a este tipo de tecnologías.

—¿Qué significa esta posibilidad de vivencia la Robótica?

—En Robótica venimos trabajando mucho en la difusión. Tenemos experencia en talleres para alumnos diferentes edades y docentes. Esta experiencia fue diferente porque pudimos compartir este espacio de una manera más activa y eso fue muy interesante. Fueron dos días solamente, el primer día asistieron 22 chicos y el segundo otros 22 alumnos. Esto nos dio el puntapié para seguir haciendo actividades y proponiendo alternativas a futuro.

—¿Manifestaron interés en las propuestas que ofrece la facultad? ¿Qué les llamó la atención?

—La realidad es que me llevo la sensación de poder contar lo que hacemos dentro de la facultad. Se llevaron un pantallazo de lo que se hace en estas cuatro paredes que muchas veces queda solo acá adentro. Atrae mucho la Robótica, la Inteligencia Artificial, realidad virtual, realidad aumentada, son cosas que hoy están en auge y nosotros tratamos de difundir. Hacemos investigación, desarrollo, vinculación con empresas y extensión, somos un grupo grande, entre alumnos, profesores y siempre estamos generando la vinculación.

Según indica la página de la facultad, desde la cátedra de Robótica de la Fiuner se han propuesto diversas iniciativas de extensión con el objetivo de disminuir la brecha de acceso de instituciones a este tipo de tecnologías, acercando estas temáticas a docentes y estudiantes de Oro Verde y la zona mediante capacitaciones, talleres y muestras. Para ello se cuenta con 30 kits de electrónica y robótica educativa, adquiridos en un proyecto de extensión anterior, utilizados para dar talleres tecnológicos a distintas escuelas.