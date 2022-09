Carlos Rodríguez integrante de la comisión vecinal comenzaron los tramites con Obras Sanitarias municipal y la Policía para reponer las tapas cuyos robos se vienen sucediendo desde hace un mes.

"El municipio hizo la denuncia policial porque el faltante es de unas 20 tapas en esta jurisdicción. Sabemos que en la zona de la vecinal del barrio Don Segundo Sombra pasa lo mismo. Se están realizando operativos policiales para dar con los autores des hecho", aportó Rodríguez.

Tapas de cloacas barrio San Agustín.jpg Foto: UNO/Alan Barbosa

La preocupación es porque el municipio no tiene stock para reponer las tapas constantemente el hueco queda abierto y señalizado pero queda señalizado pero no deja de preocuparnos que podrían ocurrir accidentes. Tenemos un grupo de WhatsApp donde los vecinos están agregados y tratamos de que nos vayan informando para trasladar los tramites a quien corresponda

El 7 de septiembre, la comisión ya había hecho una denuncia por la faltante de siete tapas en una sola noche".

La realidad del barrio San Agustín hoy en la entrevista

Llama la atención el robo porque las tapas son de "hierro dulce" que no tiene muchas utilidades ni tiene gran mercado. "Es mas el daño que se provoca que lo que reditúa", indicaron. Antes las tapas eran valiosas porque se confeccionaban de hierro común y tenía un valor en el mercado pero el municipio se replanteó el material y repuso todas las tapas de "hierro dulce" que no es vendible. "Tal vez las personas que roban no lo saben", acotaron.

Los huecos están en Los Ceibos, 1 de Mayo, Los Jacarandáes. Están abiertos y señalizados. Se pide a los vecinos mucha precaución al circular por la zona.