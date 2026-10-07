Retiros voluntarios en la admnistración pública: la posibilidad ya genera reacciones

Según UPCN se evalúa la posibilidad de aplicar retiros voluntarios en la administración pública entrerriana. Troncoso aclaró que no es inminente

Según UPCN se evalúa la posibilidad de aplicar retiros voluntarios en la administración pública entrerriana. Troncoso aclaró que no es inminente

El secretario general de UPCN , José Allende , advirtió sobre la posible implementación de retiros voluntarios en la administración pública de Entre Ríos. En una entrevista radial expresó su rechazo a la medida argumentando que han perjudicado a los empleados estatales y suelen provocar la pérdida del personal más calificado.

Tras las declaraciones del gremialista el ministro de Gobierno y Trabajo , Manuel Troncoso , reconoció que la alternativa había sido evaluada por las autoridades provinciales. Sin embargo, aclaró que por el momento se trata de una idea sin plasmar en documentos oficiales y descartó que su aplicación sea inminente .

Durante la mañana del martes, en el programa radial “Amanece… que no es poco” (Radio Plaza), se abordó la posibilidad de que el Gobierno provincial esté evaluando un esquema de retiros voluntarios para el personal de la administración pública de Entre Ríos.

Al referirse al escenario de precarización laboral y despidos en el país, Allende sostuvo que en la provincia existiría la intención de avanzar con un retiro voluntario.“Ya hay una idea de un retiro voluntario en la provincia. Es una decisión política que el gobierno puede tomar. Pero nosotros vamos a salir firmemente en contra de esa medida”, aseveró el referente sindical.

No obstante, el dirigente remarcó que no poseía información confirmada, sino comentarios escuchados en los pasillos a través de los trabajadores, por lo que se manifestó en carácter preventivo para “abrir el paraguas porque cuando truena, puede llover”.

En relación con los motivos de su postura, Allende objetó el retiro voluntario recordando antecedentes donde quienes adhirieron abrieron pequeños comercios como kioscos o despensas que posteriormente se fundieron, quedando sin obra social, sin jubilación y sin empleo. A su vez, argumentó que este mecanismo perjudica a la administración pública tanto en momentos prósperos —al retirarse los empleados más capacitados— como en épocas de crisis, donde deja a los estatales en la desocupación, publica Página Gremial.

Minutos después, en el mismo espacio radial, se entrevistó al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, quien fue consultado directamente sobre los dichos del titular de UPCN. El funcionario admitió haber conversado sobre este tema con Allende en alguna oportunidad y no negó que la opción haya sido considerada dentro del Ejecutivo provincial.

Sin embargo, Troncoso aclaró el estado real de la iniciativa para desestimar una aplicación inmediata. “Es una posibilidad que habíamos pensado, pero no está puesta en práctica ni con el lápiz en el papel todavía. No es algo inminente”, afirmó el ministro.