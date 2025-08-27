Uno Entre Rios | La Provincia | deudas

Regularización de deudas: hay tiempo hasta este 31 de agosto para adherirse

El plan de la Municipalidad de Paraná permite cancelar deudas municipales en hasta 24 cuotas, en el marco del Régimen de Regularización Tributaria.

27 de agosto 2025 · 09:58hs







La Municipalidad de Paraná recordó que el Nuevo Régimen de Regularización Tributaria sigue vigente para cancelar deudas y se acerca su vencimiento. Esta herramienta permite a ciudadanos contribuyentes ponerse al día con sus tributos municipales con importantes beneficios y facilidades de pago.

Fechas clave para acogerse

- Presencial: hasta el viernes 29 de agosto con turno previo.

- Online: hasta el 31 de agosto a través de mi.parana.gob.ar o con clave fiscal SIAT.

Prórroga excepcional: hasta el 15 de septiembre para quienes hayan solicitado turno web.

El plan permite cancelar deudas en hasta 24 cuotas, con condonación total o parcial de intereses y multas según la modalidad elegida. Pueden incluirse tributos con vencimiento hasta el 30 de junio, así como deudas en discusión administrativa o judicial y planes anteriores.

Principales beneficios

- Pago contado: 100% de condonación en multas y 80% en intereses.

- 6 cuotas: 100% en multas y 70% en intereses.

- 24 cuotas: 75% en multas y 50% en intereses.

Convenios financiados

La primera cuota vence en octubre, lo que otorga un plazo adicional para el cumplimiento.

Formas de adhesión

- Online: para TGI y TSS en mi.parana.gob.ar y en el sistema SIAT para la Tasa por Inspección Sanitaria.

- Presencial: con turno previo solicitado en el mismo portal.

La Municipalidad invita a todos los contribuyentes a aprovechar esta oportunidad para regularizar su situación fiscal antes de las fechas de vencimiento establecidas.

