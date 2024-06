Protestarán en el Túnel Subfluvial contra la Ley Bases

"El presidente (Javier Milei) ha dicho que viene a destruir el Estado, nosotros seguimos defendiendo un Estado presente, activo y facilitador. Garante de derechos, justicia social y soberanía", indicaron desde el sindicato en la convocatoria.

Y alertaron: "De aprobarse, esa ley viene a profundizar el ajuste ya la pobreza, pulverizar el salario de las y los trabajadores, exterminar a los sectores medios y pequeños productores, entregar nuestros recursos e ignorar todo derecho colectivo".

Acusan "amedrentamiento"

El gremio de trabajadores de la administración pública repudió en un comunicado el accionar del Ministerio de Salud de la provincia que, a horas del paro y movilización, "persigue a las y los trabajadores con la Circular Nº 2 de la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, para que den cuenta de su adhesión o no a la medida, a fin de informar a liquidaciones".

El gremio entendió la medida como "un intento de amedrentamiento, al que responderemos con la contundencia del paro para decir: no a la Ley Bases. no a la reforma previsional y laboral, no a las políticas hambreadoras y de entrega".

Docentes contra la Ley Bases

AGMER también ejecutará un paro de 24 horas contra la ley Bases y por algunas exigencias locales. AGMER Paraná se sumará a la manifestación en las puertas del Túnel. Concentrará en Ambrosetti y ruta 168 a las 9.

El sindicato a nivel provincial anunció que para exigiendo "la inmediata restitución, por parte del gobierno nacional, del Fondo Nacional de incentivo Docente, del Fondo Compensador y de los distintos programas nacionales", cuya eliminación "significó, llanamente, una sensible pérdida en el poder adquisitivo docente".

También lo hace contra el proyecto de Ley Bases, "que profundizará la ofensiva de las políticas de ajuste, agravará severamente el salario de los sectores medios y de las y los trabajadores e impactarán con notable crueldad en el aumento de la brecha –ya en sí misma escandalosa e inmoral- de los pobres e indigentes de nuestra sociedad".

A su vez, cuestionaron que el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) que incluye el proyecto libertario "es la entrega de la soberanía nacional (ecológica, económica, institucional, minera, energética…) a las grandes potencias y grupos multinacionales".

Por último, justificaron el paro de este miércoles "como respuesta a las políticas de ajuste que, en este contexto dramático, se implementan en el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda y en los aportes jubilatorios de activos y jubilados" a nivel provincial.