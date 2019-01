Proteccionistas locales repudiaron la muerte de un caballo en Jesús María y denunciaron vacío legal

Otra vez, un caballo fue víctima de las jineteadas en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María. El miércoles sacrificaron al animal, llamado Pampero, que había quedado malherido en el campo de doma.





La muerte del animal no apareció en la transmisión oficial pero fue registrada en un video casero que la fundación Sin Estribos dio a conocer y que utilizó como prueba para realizar la denuncia. Mientras investigan si se golpeo contra un palenque o se desnucó el repudio fue generalizado en las redes sociales.





UNO, Celeste Giorgio, activista de la fundación paranaense En diálogo con, Celeste Giorgio, activista de la fundación paranaense Mi Reino por un Caballo lamentó que en particular este tipo de violencia no esté contemplada en la ley N° 14.346 contra el maltrato y crueldad hacia algunos animales. "A los ojos de la ley no, pero para nosotros si un animales está siendo sometido a situaciones de violencia y estrés es maltrato", indicó.





"Hay todo un negocio detrás de los festivales de doma y jineteda, disfrazado de tradición y espectáculo. Sin englobar a todos, pero la realidad es que hay veterinarios que lo avalan, Senasa también. Lamentablemente estamos hablando de una industria que mueve mucho dinero y es tan difícil ir en contra de las tradiciones. Para suprimir este tipo de actividades se presentan trabas por todos lados", lamentó Giorgio.





Desde la Fundación Mi Reino por un Caballo: "Repudiamos domas y jineteadas. Si se establece una relación en cuanto a la cantidad de equinos que son obligados a participar y los que mueren, tal vez la cifra para muchos no sea significativa. Pero no debería morir ni uno, no son accidentes sino fallecimientos provocados por gente que los obliga a participar de algo que lo padece", insistió la consultada.





Giorgio se mostró esperanzada en la posibilidad de que en un momento dado se suspendan estas actividades. "Siento que aún falta, pero lo principal es que hay muchas personas que están cambiando su manera de pensar respecto del trato hacia los animales. En la línea de este cambio de conciencia es que nos esperanzamos en lograr que en un futuro no tan lejano la Justicia tome cartas en el asunto", consideró.





El tema es muy sensible debido a que la provincia de Entre Ríos es muy apegada a las tradiciones gauchescas y se realizan festivales como el de Diamante, de gran raigambre en la cultura popular.





