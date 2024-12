Producción de carne ovina: un prometedor proyecto jaqueado por la competencia desleal

Planificaron su primera faena de tránsito federal para junio, con buenas expectativas, pero finalmente no obtuvieron los resultados esperados en cuanto a ventas. La principal barrera con la que chocan para afianzar su desarrollo es la competencia desleal de un mercado informal, favorecido por la falta de controles, que no sólo pone en riesgo el sostenimiento de la empresa, sino la salud de los consumidores.

Esto se agrava en esta época del año, en la que por tradición se incrementa la demanda estacional de la carne ovina debido a las Fiestas. Al respecto, Ricardo Garzia, actual presidente de dicha Cooperativa y uno de los principales impulsores de este proyecto, sostuvo este año que en el sector se estima que “el 90% de la cría y faena se realizan sin inscribir los animales, con faena a campo, sin garantizar la inocuidad del producto, que luego se vende a numerosas carnicerías”.

Problema estructural

“El final de este año nos encuentra con la reciente certificación de tráfico federal, pero fue muy sobre la hora y no pudimos armar ventas, así que no nos fue bien. Es todo un cambio de modalidad con Senasa, el control de la planta, la presencia del veterinario y la parte burocrática. Pero eso no sería nada si hubiéramos tenido demanda”, lamentó Garzia, y aclaró que la informalidad incide fuertemente en este punto: “La cuestión de la informalidad está exacerbada, y por este motivo el mercado entrerriano es el que menos compra, porque es el que más está afectado por el tema de la venta informal”.

Acto seguido, explicó: “Sabemos que por ahí un productor que tiene 10 ovejas no puede llegar a ningún frigorífico, y podríamos admitir eso. Pero hay esquemas de productores grandes, de 500 madres, vendiendo carne en la informalidad. Y eso sucede de norte a sur y de este a oeste en la provincia. Realmente tenemos un problema estructural y cultural”.

Consultado sobre lo que hace falta para que se efectúen los controles correspondientes para erradicar ese mercado que resulta una competencia desleal, sostuvo: “La informalidad se combate con una decisión política firme de controlar, y los encargados de hacerlo a nivel de góndola son los gobiernos municipales, con su área bromatológica. Pero los intendentes de Entre Ríos hoy en día no controlan la parte bromatológica ni de la oveja ni de la vaca. También es responsabilidad de Abigeato, e incluso de Fauna de la provincia, que puede encontrar carcasa faenada arriba de una camioneta. En cambio, hay que aclarar que no es una responsabilidad de Senasa, porque no es su incumbencia”.

La lucha contra la informalidad en el mercado de carne ovina

Además de los riesgos que puede generar en la salud de los consumidores la falta de controles bromatológicos, la informalidad “atenta contra las estadísticas” y al respecto Garzia precisó: “Decimos que consumimos quizá medio kilo por habitante pero resulta que es bastante más, pero no se cuenta porque no está dentro de la facturación o del circuito de los frigoríficos. Y esta la informalidad nos deja también fuera de cualquier ventaja de la política pública o crediticia. Así que si en la provincia queremos desarrollar una actividad, deberíamos empezar por garantizar la formalidad. Si no, todos los proyectos que quieren ir por dentro de la inocuidad se ven enormemente perjudicados”.

“En el caso del Frigorífico de Mansilla, todas las decisiones que hemos tomado estos 12 años han sido para ir reconvirtiéndonos en función de vencer la cuestión de la informalidad, y entendemos que la única forma de hacerlo es vendiendo con agregado de valor, es decir, cortes envasados, y directamente a las personas, teniendo un reparto domiciliario que elimine toda esta intermediación informal”, sostuvo el presidente de la Cooperativa, que nació cuando un grupo de productores compró un frigorífico abandonado y lo puso en marcha, generando alrededor de una docena de puestos de trabajo directos, además de contribuir de manera indirecta al movimiento económico local.

Reunión con el gobierno

Ricardo Garzia comentó que la próxima semana tienen pautada una reunión con el gobierno provincial para plantear estas dificultades. “En principio el encuentro será con el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. Uno de los planteos va a ser el de la informalidad, el otro es el pedido de poner en valor la ley que hay para promoción del consumo, y otra de las cosas que vamos a solicitar es si hay algún plan dentro del gobierno que nos ayude a desarrollar el modelo de venta directa se ponga en marcha”, concluyó.