Preocupan las bajas ventas de productos para la mesa navideña

Faltan menos de dos semanas para la llegada de la Nochebuena, y si bien desde el principios del mes pasado numerosos comercios del rubro alimenticio exhiben productos de la canasta navideña, advierten que las ventas no son las esperadas. La situación genera preocupación, ya que la estabilidad en los precios se mantiene, pero el consumo no repunta. Mario Sarli, integrante del Centro de Almaceneros de Paraná y propietario de una despensa en la zona sur, aseguró a UNO: “Las ventas vienen muy flojas. La gente está preguntando qué vamos a tener para la Nochebuena y cuánto va a costar. Por ahora sólo anda buscando precios”.

pan dulce Gentileza Casa Lázaro

En cuanto a la expectativas de que haya un repunte en las ventas más cerca de la Navidad, manifestó: “Calculo que sí, porque a los jubilados les van a empezar a pagar a partir de la semana que viene; según dijeron les adelantan la fecha para que la gente tenga plata para poder cocinar”.

Héctor González Paván, secretario del Centro de Almaceneros de Concepción del Uruguay y vocal primero de la Confederación General de Almaceneros de la Argentina, también remarcó a UNO: “La caída de consumo se nota mucho. La situación es muy angustiante para todos y no hay ni ruido de las Fiestas; está todo muy tranquilo en la demanda de productos para la mesa navideña”.

A su vez, analizó la inquietante situación que genera la caída del consumo, sobre todo por la pérdida del poder adquisitivo, y fustigó: “Los precios se mantienen bastante, han logrado bajar mucho la inflación, pero lo preocupante es que es a costillas del hambre tal vez del pueblo, porque muchos están cobrando muy poco, principalmente los jubilados. Habría que buscar alguna manera más inteligente de poder bajar la inflación sin matar el consumo”.

Variedad de precios

Ante la consulta de los valores actuales de la carne, Mario Sarli comentó: “La carne vacuna subió más del 10%, y el kilo de asado de muy buena calidad se fue a 12.000 pesos. También el cerdo ha subido un montón y el kilo de costilla no lo conseguís a menos de 8.000 pesos. El pollo no se ha modificado tanto y hoy está 3.200 pesos el kilo; está barato en comparación con otras carnes, ya que por ejemplo, un kilo de puchero vale 6.000 pesos”.

“Sin embargo, la mayoría prefiere llevar algo hecho. Preparamos arrollado para el 24 y el 31, que cuesta alrededor de 24.000 pesos el kilo, y el de carne sí va a estar caro en estas Fiestas, a unos 38.000 pesos el kilo. Un arrollado pesa 1,5 kilos aproximadamente. Además siempre para estas fechas vendo asado con cuero, que este año va a estar a 16.000 pesos el kilo”, aclaró.

Ventas navideñas.jpg Las ventas navideñas no arrancan de una vez

Sobre otros productos tradicionales para Navidad y Año Nuevo, el comerciante comentó que “la sidra 1888 aumentó bastante y cuesta 6.000 pesos” en su autoservicio; una sidra común arranca en los 3.500 pesos. En su caso trabaja una marca de pan dulces y budines, que es Don Lorenzo y se destaca por su calidad, y precisó: “Está a 2.300 el pan dulce común y 2.000 el budín. Después hay pan dulces premium que todavía no llegaron, y que el año pasado estaban a 6.000 pesos”.

En tanto, Horacio explicó: “Los únicos productos que aumentaron este mes fueron las bebidas, principalmente en las cervezas y gaseosas, sobre todo en las primeras marcas. Y también subió la carne: hoy el kilo de asado está entre 9.000 y 9.900 pesos. El pollo sube y baja, según la producción que haya, y hoy está alrededor de 5.400 el kilo de pollo entero. El kilo de cerdo está 7.500 pesos, y siempre suele rendir más un pechito de cerdo que una costilla de vaca”.

Navidad.jpg

No obstante, coincidió con Mario Sarli en que la tendencia en los últimos años es llevar algo ya elaborado, y observó: “Antes en las Fiestas siempre había uno que se clavaba en la parrilla para hacer un cordero, un lechón y esas cosas. Y ahora no, la gente va más a lo práctico, a los sandwichitos, las picadas, o un matambre ya elaborado, y esas cosas”.

Acerca de los valores de otros artículos clásicos, indicó: “Un pan dulce económico está a 2.000 pesos. Y una sidra arranca en los 2.300 pesos”. Y destacó que, a diferencia de diciembre del año pasado, con una gran inflación y una fuerte devaluación, ahora los precios están estables y no esperan próximos aumentos.

El menú elaborado encabeza las ventas

Elbio Domé, de un reconocido supermercado de calle Fraternidad, también evaluó que la gente prefiere llevar cosas ya listas para consumir en Navidad y afirmó: “Lo que más se vende son arrollados de pollo, de lechón, de ternera; también las pamplonas, y compartió algunos precios: “Una pata para 30 personas con todo cuesta 85.000 pesos. El arrollado de pollo, que tiene panceta ahumada, nueces, ciruelas, está hoy a 18.000 pesos el kilo. Una sidra arranca en 2.000 pesos, el durazno al natural vale 1.950 pesos, y un cóctel de fruta de primera calidad está 2.950 pesos. Un budín sale desde 890 pesos en adelante. El pan dulce de medio kilo vale entre 3.500 y 4.000 pesos, y tenemos un pan dulce artesanal que se vende por kilo, que lleva la misma cantidad de masa y la misma cantidad de frutas como castaña, nueces, avellana y demás, pero obviamente es más costoso”.

MESA NAVIDEÑA.jpg

Suba de insumos

Andrés Ocampo, quien tiene una rotisería en Paraná y se destaca por lo menúes que prepara para las Fiestas, contó que está recibiendo consultas, pero aún está calculando los valores de venta al público, ya que “desde el fines de noviembre hubo actualización de precios en lo que es la carne vacuna, y hubo varios incrementos en la carne de cerdo el mes pasado. Al aumentar el cerdo, subieron principalmente los fiambres entre un 5% y un 8%, aproximadamente. También hay precios actualizados en algunos quesos muy puntuales, como la mozzarella, que en esta época se usa mucho más, al igual que los cremosos y tipo de cosas”.

Acerca de algunos precios de productos con alta demanda en Nochebuena, concluyó: “Van a andar en 18.000 pesos aproximadamente las picadas de 650 gramos de fiambre, queso, y frutos secos. En cuanto a los sándwiches triples, por más que hayan subido mucho los fiambres, no los puedo remarcar mucho porque sino no se venden, entonces prefiero ganar menos, pero que se vendan: más o menos van a andar en 9.500 pesos los 15 sándwiches triples de copetín; otros tipos de sándwiches listos están 7.500 pesos. Y para cada una de las Fiestas voy a hacer carré de cerdo relleno y vitel toné, pero los precios de esos menúes no los he podido definir todavía”.