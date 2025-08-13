Internas PJ: la lista de Michel-Bahl impugnó la de Gaillard-Rubattino

La alianza Fuerza Patria impugnó ante la Secretaría Electoral a la lista Ahora la Patria por considerar que su nombre genera confusión con su propia coalición.

El Partido Justicialista, bajo la denominación Fuerza Entre Ríos, que impulsa las candidaturas de Adán Bahl y Guillermo Michel , impugnó ante la Secretaría Electoral al espacio Ahora la Patria, que conduce la diputada nacional, Carolina Gaillard.

La alianza Fuerza Entre Ríos está conformada por los partidos Partido Justicialista (PJ), Frente Entrerriano Federal y Partido del Trabajo y el Pueblo; y está alineada con la denominación Fuerza Patria utilizada a nivel nacional.

En tanto, la lista Ahora la Patria está integrada por el Frente Grande, el Partido Comunista, Nuevo Encuentro, La Corriente de la Militancia y el Movimiento por Todos de Entre Ríos. Carolina Gaillard (General Campos) encabeza la categoría de candidatas a senadora nacional, acompañada por Javier Schnitman (Santa Elena) como segundo candidato. En la categoría de diputados nacionales, la lista está encabezada por Paola Rubattino (Gualeguay), seguida por Federico Olano (Gualeguaychú).

En su presentación, el sector de Michel y Bahl plantea que la alianza electoral que encabeza Gaillard "tiende a la confusión ideológica y material, carece de buena fe en la elección del nombre y solo tiene como objeto perjudicar el voto genuino del electorado". "La denominación Ahora La Patria, al coincidir en su concepto con Fuerza Patria, causa confusión con la coalición en la que el Partido Justicialista es la columna vertebral", destacaron.

Respuesta de "Ahora la Patria"

En respuesta a la presentación, la alianza electoral Ahora la Patria respondió que el planteo "carece de sustento legal y político". "El punto determinante es dónde se libra la contienda electoral y quiénes son sus electores. En el distrito Entre Ríos, que es el ámbito exclusivo en el que se presenta nuestra alianza, no existe registrada ninguna otra fuerza electoral con un nombre igual o que pueda generar confusión", afirmaron.

Y subrayaron que "la Ley 23.298 protege la exclusividad del nombre sólo dentro del mismo distrito y categoría electoral". "No se puede invocar una supuesta semejanza con alianzas de otras provincias para impedir la participación. El análisis es estrictamente local y en Entre Ríos no hay ninguna coincidencia que habilite la impugnación", agregaron.

En esa línea, remarcaron que el nombre Ahora la Patria ya fue reconocido por la Justicia Electoral en la provincia de Buenos Aires, lo que, a su entender, "refuerza su validez y demuestra que tampoco es idéntico al de ninguna otra fuerza registrada en el país".

"Mala fe"

En el plano político, los apoderados apuntaron directamente contra el Partido Justicialista. “La mala fe está en la lista del PJ, que intenta poner trabas judiciales para frenar lo que no puede resolver en las urnas. Pretenden confundir al electorado con argumentos falsos para preservar su control de la oferta electoral, aún a costa de restringir la competencia democrática”, expresaron.

También advirtieron: “El PJ parece ocuparse más de atacar a Ahora la Patria que de enfrentar a Frigerio y a La Libertad Avanza. Nuestra prioridad es distinta: queremos defender a Entre Ríos y enfrentar las políticas de ajuste que dañan a nuestra gente”.

Finalmente, reafirmaron que Ahora la Patria seguirá en carrera. “Vamos a estar en la boleta de octubre para representar a Entre Ríos con firmeza, convicción y coherencia política. No vamos a permitir que se utilicen mecanismos judiciales para silenciar la voz de quienes no especulan y no se resignan”.