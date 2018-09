Periodistas destacan la pluralidad de la radio pública

La radio pública de Paraná, creada por ordenanza municipal, cumplió seis meses de existencia real, y continúa sumando programación local a la oferta periodística de la ciudad. Ubicada en el 88.1 del dial, y con la denominación de FM Costa Paraná, el medio estatal capitalino ha sumado su producto al espectro de voces de la radiofonía de la región.

La radio se encuentra ubicada en la terraza de edificio municipal de Cinco Esquinas, donde cuenta con dos estudios, una sala de operación técnica, un estar y una sala de redacción y recepción, todo eso reunido en una construcción de material ensamblable que no altera la línea edilicia del edificio creado en 1965, y que, a la vez, proporciona una vista de altura extraordinaria de la ciudad.

"La radio comenzó a funcionar luego de una campaña de promoción a través de afiches y gigantografías, que mostró algunos de los periodistas que se sumaron al proyecto, y eso fue un acierto porque generó confianza en la población", dijo Jorge Riani, conductor del programa Cinco Esquinas (lunes a viernes de 8 a 10), junto a los periodistas Federico Malvasio, Juan Cruz Varela y Danilo Lima.

Riani sostuvo que "se está cumpliendo cabalmente la consigna de que sea un medio del Estado y no un medio del gobierno, tal como lo anunciaron el intendente Sergio Varisco y el secretario de Medios, José Escobar".

"Llegar a la radio, y a la radio pública de Paraná, en particular, fue un paso auspicioso y revelador para mí. Con un mercado de medios resquebrajado, los periodistas buscamos otros horizontes, y para mí, que provengo de la gráfica, fue un desafío. Creo que nos estamos amigando con la radio, y en ese camino descubro, como novedad, aunque debiera ser norma corriente, que se puede trabajar sin condicionamientos. En mi opinión, cada uno pone su propio condimento, y uno fundamental es el profesionalismo y el oficio. Con eso, ya se hace mucho. A eso, le agrego la posibilidad de trabajar sin comisariatos. Eso es muchísimo", sostuvo el periodista Ricardo Leguizamón, que conduce junto a Gonzalo Nuñez, el programa Puro cuento (lunes a viernes de 19 a 20).

"En seis meses de aire Radio Costa Paraná demostró que llegó para convertirse en un medio de y para los paranaenses. En particular, junto a la productora del programa Belén Bustamante, encontramos el espacio ideal para desarrollar nuestro proyecto: el de contar historias de aquellas personas que eligen nuestra ciudad y aquellos paranaenses que por uno u otro motivo decidieron emigrar", sostuvo Evangelina Ramallo, conductora del ciclo Sin Caretas (viernes de 14 a 16).

Por su parte, Luis María Serroels, sostuvo que "cuando el intendente Sergio Varisco anunció la implementación y salida al aire de una radio FM en la órbita municipal (cuya frecuencia estaba acordada), dejó bien en claro que no se trataría de un medio del la comuna sino del Estado Municipal, es decir, de toda la sociedad capitalina y aledaños del ya consagrado territorio de Gran Paraná. Y de hecho que en el caso del programa Tres son Multitud (sábados de 9 a 11), compartido con mis colegas Antonio Tardelli y Carlos Matteoda, puede afirmarse que el equilibrio, la diversidad de opiniones y pensamientos, fue un precepto fundacional, un compromiso con la verdad y un respeto por todas las ideas".

"Los tres coconductores tenemos experiencia suficiente para entender y practicar el verdadero valor de la libertad de expresión. Estar seguros y tranquilos de que nadie de quienes nos sintonizan puede desde algún despacho poner en riesgo nuestra libre opinión, no es poca cosa. Porque el oyente –continuó Serroels- también goza de la libertad para disentir y proponer, generando un ámbito positivo. Se ha invitado a voces encontradas que contribuyen a mejorar nuestra propuesta y así seguirá siendo en la siempre compleja búsqueda de consensos".

"En mi caso, puedo dar fe de que no siempre se disfruta de la libertad requerida y merecida por un comunicador", graficó el periodista.

Carlos Matteoda sostuvo que "en estos meses de trabajo en la radio municipal he experimentado una libertad en cuanto a la línea editorial y en cuanto a los contenidos que uno trata en el programa, y eso me llevan a decir, sin ningún tipos de dudas, que es como en los mejor de los casos que uno puede imaginar en los medios de la actividad privada".

"Hay absoluta libertad, absoluto respeto por el criterio periodístico en una radio que, creo yo que se va consolidando como una expresión, no de un gobierno, ni de un partido ni de un sector, sino de toda la gente de Paraná, y en ese sentido estoy muy contento de participar en este proyecto", remató Matteoda.

Otro de los que opinó fue Federico Malvasio, que hizo notar que el programa se manejó con total libertad incluso en causas vinculadas a la Municipalidad. "Hay un hecho muy concreto y muy comprobable que se refiere a la cobertura del caso judicial que tiene imputado al intendente de la ciudad. Hemos hecho la cobertura más completa que se puede exigir a un medio de comunicación, en cuanto a que hemos hablado con los abogados, los fiscales y distintos dirigentes políticos. Si el juez no salió es porque él no ha querido, pero la invitación está. Eso es apena un ejemplo de la pluralidad de voces que, en este caso, ha sido más plural aún que muchos medios privados", sostuvo Malvasio. Agregó que esa constante no se da solo en el programa en el que participa todas las mañanas, sino que se hace extensiva a toda la radio.

Además de acompañar en la conducción diaria en el programa Informales Paola Netto conduce, junto a Danisa Todoro, el programa Aliadas en sintonía (martes de 18 a 19). "Ha sido acertada la óptica con la que se ha gestionado este nuevo medio en la ciudad, donde es notable la diversidad de miradas, los diversos posicionamientos políticos y de opiniones, y donde diariamente es más que importante la intervención y acompañamiento de los paranaenses en las distintas propuestas diarias y semanales", consideró Netto, para quien "se han conformado muy buenos equipos de trabajo y la grilla contiene distintas propuestas".

Washington Varisco, dijo que con el equipo que lo acompaña todos los días en "Informales" (lunes a viernes de 10 a 13) están "más que felices por la convocatoria y por el grupo que se ha formado". "Con el producto intentamos entretener, divertirnos e informar. Creo que lo más importante de la radio pública en estos seis meses de trabajo ha sido la amplitud de voces y pensamientos de los comunicadores, la presencia de colegas de distintas edades y género de reconocida trayectoria en medios locales y la libertad de contenidos para trabajar libremente. Como grupo nos sentimos que hubiéramos trabajado juntos hace 10 años, esa química es esencial", sostuvo el comunicador.

El carácter plural de la radio fue destacado también por el periodista Danilo Lima, quien se ha desempeñado por más de 30 años medios escritos: "A mi juicio, el punto central a destacar de los seis meses de Costa Paraná en el aire es que se ha cumplido a rajatabla con el concepto de radio pública; esto es, una radio del Estado –municipal en este caso– y no de la administración de turno. Se trata, por cierto, de algo lamentablemente infrecuente en los medios estatales –sean nacionales, provinciales o comunales– dado que históricamente los gobiernos de distinto signo han caído, siempre o casi siempre, en la tentación de "apropiarse" de esos medios que, por la intrínseca definición de público, deben ser plurales, democráticos y, sobre todo, extremadamente respetuosos de la multiplicidad de opiniones. Esto, sin dudas, nunca ha sido fácil".

"Debo resaltar, en este sentido, que las opiniones o puntos de vista, que he expresado en los dos programas en los que tengo el gusto de participar –5 Esquinas y Código Campo–, jamás han sido siquiera mínimamente cuestionados por los responsables de la emisora. Esto no es moneda común en los medios estatales", agregó.

También Gabriel Bianchi, conductor de El Show del Cóndor (viernes de 18 a 19), destacó el "perfil de servicio público para impulsar las actividades culturales" que tiene la radio pública y que eso "se puede contactar con tan sólo chequear la programación, que cuenta con una variedad importante conformada por un grupo especialistas para cada área: periodista, deportivos, políticos, culturales y locutores". Además de los programas y comunicadores mencionados la radio está integrada por Roberto Trevesse, Daniel Furlán, Rolo Martinelli, Marta Segovia, Alberto Fornero, César Abraham, Javier Aragón, Octavio Pagliotto, Mercedes Porqueres, Mario Cati, Guido Tonina, Haydeé Chaparro, Pamela Penau, Carlos Cismondi, Ezequiel Re, Fabián Rokjin, Maximiliano Mernes, Ana Tepsich, entre otros. El director de la radio es Rubén Villegas, y los operadores son José Garbarino, Claudio Herrera, Claudio Larrosa y Ulises Almada.