Periodista de Paraná denuncia violencia de genero

El mensaje completo

"DESDE EL AÑO 2019 SOY VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Me negaba a aceptarlo, siempre arropada por mi carácter de mujer fuerte, entera y creyendo que podría sobrellevar una cuestión que parecía momentánea. Con el paso de los años el ENSAÑAMIENTO, EL ODIO Y LA VIOLENCIA HACIA MI ha sido MAS VISIBLE, MAS GROTESCA, EXPLICITA, FUERTE E HIRIENTE. SU VIOLENCIA NUNCA FUE FÍSICA. SU VIOLENCIA fue subiendo el tenor en distintos modos como GRITOS, INSULTOS, DESCALIFICACIONES, HOSTIGAMIENTO PERMANENTE, MANIPULACION PSICOLÓGICA, MENSAJES DE TEXTO INTIMIDATORIOS, AMENAZAS Y PROMESAS DE “NUNCA PARAR” HASTA VERME CAER ENFERMA O MUERTA. Con un largo peregrinar en Tribunales, acompañada por mis abogadas, aun así, NO HAY RESPUESTAS CONCRETAS DE LA JUSTICIA, que dispone una restricción de 200 mts y ESO NO PONE FIN A ESTA SITUACION! ¡Acá no hay violencia física sino de toda la otra en su máxima expresión! Decenas de denuncias, presentaciones y pruebas, pero la JUSTICIA NO LLEGA DE MANERA REAL. En momentos desazón, miedo, dolor, angustia, llanto, pánico, y cuando el temblor te atraviesa el cuerpo, ¡¡¡LA JUSTICIA TE HACE ESPERAR!!!¡¡¡ QUIERO UNA JUSTICIA REAL!!! Pido a las autoridades, fiscales y jueces que actúen con firmeza, que den fin a estas situaciones.

¡¡¡¡En definitiva, ESTOY PIDIENDO AUXILIO!!!!La impotencia de SOPORTAR, de aguantar, de no caer en la provocación…. llegan a ser un “LOGRO” muchas veces.¿Y me pregunto por qué? ¿Por qué es un logro?…“ES MI LOGRO” ante un sistema que no responde y no actúa acorde a las circunstancias ni a la urgencia!!!!!Un sistema que No hace nada ante los informes de ETI que manifiestan expresamente que soy “...víctima de violencia simbólica y psicológica de parte del Sr. Delelis, quien utilizaría violencia verbal, psicológica y hostigamiento, amenazas y amedrentamiento...”.

No hace nada ante los informes psicológicos muchas veces presentados. No hace nada ante esta persona que vocifera que yo “debería estar en un psiquiátrico o con tres tiros en la cabeza”. Aunque lo trabaje con mi psicóloga; lo hable con mi familia, mis amigos o mis compañeras/os, y aunque nunca falte una palabra de aliento ESA VIOLENCIA EJECUTADA DE MANERA SISTEMATICA viene haciendo estragos en mi ser. Mis hijos, muchas veces testigos presenciales, también son víctimas indirectas de esa violencia sostenida en el tiempo por Gabriel Oscar Delelis, hacia mi como MUJER, y como MADRE. Lamentablemente, tengo que mostrar mi situación!!!No quiero ser otra víctima fatal!!Siendo que no encuentro SOLUCION CONCRETA DE LA JUSTICIA PARA PONER FIN A ESTA SITUACION, siento la necesidad de visibilizar mi realidad para mi propio resguardo. Jorgelina Duarte".