Pedro Galimberti: "Los funcionarios tienen que estar en la calle"

El diputado nacional y ex intendente de Chajarí se diferenció de su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, que lo precedió en el atril. Al ex ministro del Interior lo habían desafiado con una pregunta sobre su condición de “porteño” y a la vez aspirante a gobernar Entre Ríos, a lo cual el ex precandidato del PRO había contestado irónicamente: “No sabía que hay un ‘entrerrianómetro’”.