Patricia Bullrich habló sobre la pobreza de Concordia

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich llegó este jueves a Colón con el fin de realizar una serie de actividades en el marco de su campaña como precandidata a presidente. “Hay que pensar que estamos en una situación económica de mucha complejidad. Las personas que hoy se van de vacaciones, lo hacen porque tienen pesos que todo el tiempo pierden su valor y no pueden ahorrar para comprarse una casa o una maquinaria para la fábrica. El parámetro no es cuánta gente se fue de vacaciones, sino cuánto estás creciendo, cuánto estás generando, cuántas personas se sienten felices de vivir en la Argentina; el ánimo argentino está muy caído”, analizó Bullrich.

En referencia a la situación económica, opinó: “Con 100% de inflación todo es difícil. Nos prometieron que la iban a bajar pero, a una semana de febrero, viene muy mal. No es que nosotros querramos dar malas noticias, es que el Gobierno no está viendo la realidad ni las cosas que hay que hacer para bajar la inflación: sigue emitiendo, cree que la solución es controlar algún precio y por ahí no pasa la cosa. Hay muchas empresas que están paradas porque parte importante de su producción está retenida en Aduana. Vivimos en un país lleno de cepos: al dólar, a las importaciones, a las exportaciones”.