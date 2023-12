Pasar la Navidad lejos de la familia: desafío para migrantes

Las fiestas de Navidad y de Fin de Año suelen ser una oportunidad para reencontrarse con la familia o los afectos, y compartir con los seres queridos gratos momentos. No obstante, por distintas circunstancias a veces no es posible, y estar lejos del hogar se transforma en una situación que puede generar diversas sensaciones.

Diego Schneider.jpg Diego Schneider es conductor de camiones en España

Sobre qué lo impulsó a mudarse a otro país, contó que lo hizo en busca de un futuro mejor, y para poder ayudar a su familia: “La mayor motivación de toda mi vida y la razón principal para emprender este viaje siempre han sido mi hermano menor y mi hija. Quiero brindarles una opción más para su futuro; otra posibilidad en cuanto a calidad de vida y seguridad”, afirmó.

En referencia a cómo fue el proceso en el que decidió dejar todo en su ciudad para empezar una nueva vida a 10.700 kilómetros, comentó: “Si bien llegué a España en enero de este año, hubo todo un proceso previo a tomar la decisión de venirme y prepararme, que inició en diciembre del 2021, con la propuesta de un compañero de la vida que ya pensaba emigrar y no deseaba hacerlo solo. En ese momento decidí que era hora de sumarme. En mi caso, desde siempre quería saber cómo era el Primer Mundo”.

En la actualidad Diego tiene un trabajo que le permite ganar su sustento, pero además viajar por la zona, y explicó: “Hoy soy conductor de camiones, con licencia profesional para conducir en España y toda Europa. Cuando arrancó la propuesta teníamos un contacto de una empresa de transporte que necesitaba choferes profesionales para hacer logística nacional e internacional”.

“En principio decidimos empezar a tramitar todo lo que pudiéramos en la Argentina, hasta la fecha que decidimos viajar. Luego, cuando llegamos a España nos dedicamos a hacer todo lo relacionado a la documentación necesaria para poder trabajar, con ayuda de la empresa. Pasamos tres meses en ese proceso, para luego recién poder empezar a trabajar”, dijo, y aclaró: “No fue fácil, pero siempre tuve presente que vine con un claro objetivo que es ayudar a mi familia.

Diego Schneider.jpg Diego Schneider se mudó a Zaragoza y pasará su primera Navidad lejos de Paraná

Sobre esta fecha tan especial, reflexionó: “Esta es mi primera Navidad lejos de mi querida Paraná, fuera de Argentina y lejos de mis afectos, en otro país y solo. En mi situación, este año la Nochebuena será muy especial para mí, pero a pesar de extrañar hoy con el alma y el corazón a toda mi familia, sobre todo a mi hija, a mi hermano, a mi mamá, y también a mis afectos, son ellos los que justamente me dan fuerza apoyo y motivación para seguir adelante y dar día a día un paso más en este nuevo comenzar. Sin dudas son ellos a quienes extrañaré más que a nada en estas Fiestas, pero mi padre siempre decía que las cosas buenas cuestan sacrificio y tiempo”.

Por la diferencia horaria, la Navidad llegará cuatro horas antes en España, y Diego rescató que no estará solo, gracias a los lazos de amistad que fue cultivando en su estadía: “Aquí he conocido gente nueva, he formado un grupo con compañeros que me han abierto las puertas de sus hogares para compartir con ellos estas Fiestas, así que estoy agradecido por su gesto”.

Por último, manifestó: “Deseo para este 2024 es que todos puedan pasar unas felices fiestas junto a sus seres queridos, llenos de felicidad, salud y trabajo para este nuevo año que pronto llegará”.