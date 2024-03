Parques Nacionales: trabajadores reclaman garantías laborales

Aún no se nombraron autoridades a nivel a nival país en Parques Nacionales. Además, se redujo la duración de muchos contratos y no saben si se van a renovar.

El Sindicato de Guardaparques de la República Argentina (Sigunara) denunció la falta de designación de autoridades en la Administración de Parques Nacionales a partir de la asunción del presidente Javier Milei y recalcó que “la acefalía” incide en el normal funcionamiento. Al respecto, Antuel Sánchez, secretario general de Sigunara, explicó: “Desde el 10 de diciembre no hay firma de resoluciones, no hay toma de decisiones a nivel nacional y esto también pasa en escalas inferiores. Hay intendentes de parques nacionales a quienes se les venció el plazo de designación y les dejaron de pagar sus sueldos. Otros tienen designaciones transitorias”.

En este marco, preocupa además la situación de 1.200 trabajadores contratados, entre los que se cuentan administrativos, técnicos y brigadistas de incendios forestales. “Tienen contrato hasta fines de marzo y no hay ningún tipo de confirmación: no saben si se mantendrá la contratación anual, si habrá contratación trimestral o si la decisión es que no sigan. Hablamos de la mitad de la planta de Parques Nacionales en una situación de total incertidumbre. Al no haber ninguna autoridad, no hay certeza de lo que pase el primero de abril”, indicó Sánchez.

Parque Nacional El Palmar.jpg Parques Nacionales del país piden garantías laborales

Consultado sobre la situación, Damián Domínguez, guardaparques del Parque Nacional El Palmar, señaló a UNO: “En nuestro caso todavía estamos trabajando todos, por suerte, pero los compañeros que están contratados, que en el caso del Parque Nacional del Palmar son más del 50%, tenían contratos que eran anuales hasta el año pasado, y ahora se los bajaron a trimestrales. Entonces, el 31 de marzo finalizan y deberían firmar un contrato nuevo el 1° de abril, pero nadie sabe si se van a renovar por completo, o si va a haber gente que se va a quedar sin renovaciones, que esperemos que no sea así”.

Asimismo, alertó: “La amenaza era que a los contratos del 2023 los iban a bajar. Lo cierto es que el Palmar demostró que entre sus contratos 2023 no hay ñoquis, que cada trabajador tienen funciones asignadas y los trabajos que realizan. Así que con eso estamos relativamente confiados de que a los contratos hechos el año pasado no los van a tocar. Pero bueno, mientras tanto atravesamos una situación de incertidumbre”.

Por otra parte, señaló: “Hay unos contratos habilitados por el decreto 1109, que son de obra y de servicio, que corresponden a técnicos que le facturan al Estado y trabajan para parques nacionales como autónomos, y esta gente tiene trabajado enero y febrero, pero sin cobrar. Son unos 30 compañeros en todo el país en esta condición. En el Palmar no tenemos ese tipo de contrato, entonces esa operatividad acá no se dio, y no se vio afectado tampoco el funcionamiento de las tareas del Parque, aunque se sí puede llegar a complicar ese tema por la baja del presupuesto, básicamente”.

Sobre este punto, remarcó que El Palmar es un parque importante en torno al trabajo social que llevan adelante con el Plan de Control de Especies Exóticas y con la atención de escuelas que realizan cuando los visitan instituciones educativas con fines pedagógicos. Además, precisó: “De acá sale leña, madera, carne del Plan de Control de Mamíferos Exóticos para los comedores y escuelas de la zona. Y es el parque nacional que más escuelas atienden en todo el país”.

Falta de autoridades

Domínguez compartió el temor que existe en el sector por estar ya tres meses sin autoridades a nivel nacional y sostuvo que “existen muchas especulaciones sobre lo que quieren hacer a nivel gubernamental con respecto a este tema”, aunque aclaró: “Al no haber habido cambios de autoridades a nivel local, en El Palmar sigue estando el mismo intendente. O sea, lo que no hay es directorio y presidente, pero de ahí para abajo todos los directores nacionales sí están trabajando, son los mismos del año pasado, y los intendentes también”. No obstante, el directorio que hoy está acéfalo es el encargado de designar personal y quienes se capacitaron recientemente y esperaban su nombramiento, están a la deriva: “No hay autoridades que designe personal. En diciembre arrancó un curso de guardaparques de apoyo, que es un escalafón de nuestro cuerpo, que son normalmente compañeros del ambiente local, dentro del Parque Nacional, que con el secundario completo y algunos cursos ingresan a hacer la escuela de guardaparques de apoyo. Es un curso de tres meses, y son personal permanente en los parques nacionales, son los baquianos, ya especializados con algún curso y la carrera hecha Ahora se recibieron quienes en diciembre empezó ese curso, y quedaron sin nombrar, porque no va a entrar gente al Estado; y además no hay un directorio que los nombre tampoco. Eso también es parte de la incertidumbre”, sostuvo Domínguez.

Por último, contó: “Eran tres cursos que se tenían planeados para este año. Comenzaba otro curso de guardaparques de apoyo ahora en abril, y a mitad de año comenzaba el curso de guardaparques, que dura un año y que está en Embalse, Córdoba, también. Y todo eso aparentemente va a estar frenado, pero lo más importante es que los compañeros que dejaron todo, renunciaron a su trabajo, se fueron tres meses a Córdoba y ahora no los nombran para entrar a trabajar”.