Parque Industrial: vecinos piden que desmalecen un terreno

Baldío calle Hernandarias.jpg Vecinos piden el urgente desmalezado

Gonzalo, uno de los habitantes de la zona que remarcó su preocupación ante el dengue, se comunicó con UNO para hacer público el reclamo, y pidió que se interceda, habida cuenta de que el Parque Industrial depende el Municipio.

"En el barrio donde vivo hay unos terrenos que son municipales y no se está haciendo el mantenimiento. Hoy forman parte del Parque Industrial. Los yuyos están muy crecidos. Está en vigencia una normativa que indica que todo el mundo tiene que cortar el pasto por estas cuestiones del avance del dengue y demás, pero en este espacio no ocurre".

Asimismo, advirtió: "Lo que hay que recalcar en este contexto también, es que como la obra de la Circunvalación está detenida, los empresarios le pidieron una calle al municipio, que se las otorgó para que tengan acceso, pero resulta que se tomaron 100 metros, sacándole un espacio verde que era placita que estaba en el barrio", lamentó el vecino.

Baldío calle Hernandarias.jpg En un predio del Parque Industrial avanza un yuyal

Según contó, desde la vecinal Almafuerte se hicieron una serie de reclamos, pero hasta ahora no tuvieron respuestas. "No dan respuesta y a su vez le están sacando un espacio verde a un barrio con la promesa, obviamente, de otorgar otro predio en compensación, pero que hasta ahora no hay certezas de que eso pase. O por lo menos la comisión no lo ha comunicado", dijo por último, con la esperanza de que alguien se haga cargo y limpie el terreno, que hoy está tapado de yuyos.