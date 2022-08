Paro Nacional: no hay clases este miércoles en Entre Ríos

Con la consigna “contra la criminalización y judicialización de la protesta social”, desde Agmer expresaron su repudio a la condena del exsecretario general del sindicato docente ATECH y secretario gremial de CTA Chubut, Santiago Goodman, en una causa “armada y persecutoria”.

Días atrás, la jueza de Chubut María Tolomei declaró a Goodman "coautor" de incendios y daños durante protestas ocurridas el 17 y 18 de septiembre de 2019 en las afueras de la Legislatura provincial, en el marco de un reclamo salarial docente.

Los incidentes comenzaron cuando se conoció la noticia del fallecimiento de los profesores Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, quienes murieron cuando regresaban a Comodoro Rivadavia desde Rawson tras una jornada de protesta.

No se descontará el día de paro

El gobernador Gustavo Bordet, aseguró que los docentes provinciales que no concurran a dar clases no sufrirán descuentos. "Nosotros entendemos la situación. Entendemos que cuando hay un paro nacional como en este caso no procedemos a descontar los jornales", expresó el primer mandatario entrerriano.

La movilización en apoyo a Goodman será en Chubut y los gremios convocaron “a estar en el momento en el que se dictará la sentencia”. En ese sentido, el representante de la docencia entrerriana, Marcelo Pagani, estimó que el paro tendrá “altísima adhesión”.