Paraná: sugieren reactivar un registro de bicicletas

“Con este auge en la adquisición y utilización de las bicicletas se han incrementado considerablemente los robos y hurtos en nuestra ciudad”, fundamenta el proyecto legislativo. UNO publicó semanas atrás la tendencia delictiva, en base a datos de la Policía de Paraná, que reconoce que se producen entre dos o cuatro robos de bicicletas por día. Y luego son ofrecidas por redes sociales.

“Por esta situación que se está dando, surgió la consulta con el jefe de la división Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos, Carlos Schmunk, que nos comentó que en Gualeguaychú hay una ordenanza. Aquí en Paraná, cuando éramos más chicos, recuerdo que las bicis andaban con una patente verde”, explicó Avero a UNO. Sería una ayuda para prevenir estos delitos, ya que resulta dificultoso acreditar la titularidad.

bicicleta.jpg En Paraná se una la bicicleta cuando hace calor, frío o llueve.

Según planteó el concejal durante la sesión, la idea es habilitar la reglamentación más adecuada al Departamento Ejecutivo Municipal, para que a través de una APP o código QR, se pueda testimoniar la titularidad, favoreciendo así los controles y la detección de unidades que fueron sustraídas.

“El Registro y Empadronamiento de bicicletas permitirá implementar una base de datos de propietarios y bicicletas que permita la individualización de los rodados para facilitar su identificación en el caso de su recuperación por las fuerzas de seguridad, entorpecer la reintroducción al mercado de los rodados que hubieran sido sustraídos a sus legítimos dueños y permitir a compradores de bicicletas usadas conocer el origen de las bicicletas que planean adquirir, entre otros”, plantea el proyecto de ordenanza que fue girado para su tratamiento y análisis en comisiones.

Precisamente, en la modificación propuesta de la Ordenanza Nº 5564, cambia el artículo 2 que postula “crear una página web o un portal dentro de la página oficial de la Municipalidad de Paraná donde se realizará el registro de las bicicletas. Dicho portal contará con un espacio para realizar denuncias por robo o extravío de bicicletas previamente registradas”.

Añade la norma que cada vehículo que se registre la matrícula debe ser fijada en forma visible para su reconocimiento. La forma de realizar la matriculación en la bicicleta deberá ser establecida por la autoridad de aplicación, que establece a la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano o la que en el futuro la reemplace.-

Finalmente, se propone modificar el artículo 6, que pena y multa a los incumplimientos de la ordenanza de empadronamiento: la redacción de 1970 disponía con multa de 10 a 50 pesos, por no haber hecho la declaración; y por 50 a 100 pesos (de la vieja moneda nacional) a infracciones como no colocar en lugar visible del rodado, la chapa y su número; o por no haber denunciado la transferencia de propiedad.

La nueva norma propone una nueva redacción: Las infracciones a las disposiciones de esta ordenanza y normas complementarias, reglamentarias o que se dicten en virtud de sus disposiciones se sancionarán de la siguiente manera: 1º infracción: con multa de 2 a 10 Unidades Fiscales (UF).; 2º y siguientes infracciones con multa de 5 UF a 15 UF. Cada UF tiene hoy un valor de 58,72 pesos.