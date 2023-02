Paola Rubattino: "La oposición se comporta de manera pendular"

"La oposición a veces se asume como parte de la solución y nos cuenta un cuento de hadas por si alguna vez son gobierno y otras veces tira piedras desde afuera como si ellos no fueran parte del diagnóstico que nos metió en este inmenso problema. Lo escucho a Frigerio hablando de empatía, inflación, falta de trabajo, y de salud y lo primero que quisiera que me conteste es como explica el nudo central de aquello que nos metió en este lío económico, y del que él es el responsable en primera persona, imagínense que fue el titular de la cartera política más importante para nuestra provincia como Ministro del interior de la gestión Macri", indicó en un documento Paola Rubattino, diputada provincial por el Frente de Todos, en respuesta a las críticas de la oposición al discurso del gobernador Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa, legisladores nacionales y provinciales .

"Lo dijo muy claramente Macri en su panfleto, hacer lo mismo que en el primer tiempo pero mucho más rápido; y hacen todo esto porque están convencidos que en este año electoral la victoria les pertenece, olvidando otra vez al Pueblo que es en definitiva quien elige y quien decide.

Quedan al desnudo con simple aplicación de la teoría de Friedman, “padre del neoliberalismo”, que decía “Solo una crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero, es decir que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable”. Buscan desmoralizarnos y hacernos sentir sin perspectiva.

Cuando se avecinan elecciones hay que dar el debate sobre el fondo de las cuestiones, de cara a la sociedad y sin miramientos, de manera transparente y lo más claro posible para que el mensaje llegue a todos las/os ciudadanas/os. Lo que trato de decir es que en el fondo lo que siempre subyace y por ello las diferencias que tenemos con la oposición de JxC son tan marcadas, es que cada uno pregona distintos modelos de Provincia, distintos modelos de Estados. Ellos claramente buscan instalar un Estado Neoliberal, con muy escasas o casi nulas incumbencias mientras que nuestro Frente político siempre va a propender a través de la implementación de políticas públicas, instalar un Estado de Bienestar fuerte, que trate siempre de satisfacer las necesidades de todos los estratos que componen a nuestra sociedad. Y esto aunque parezca algo simple de comprender es donde radica la mayor complejidad que nos aqueja cada día a cada uno de nosotros.

diputada paola rubatino.jpg El gobernador Gustavo Bordet dio su discurso anual ante la Asamblea Legislativa y tuvo diferentes repercusiones. La diputada Rubattino criticó la postura de la oposición.

En este punto es de vital importancia comprender y poder transmitir de manera sencilla y clara a nuestros ciudadanos y ciudadanas que los problemas que tenemos en la actualidad, y entre ellos el agravamiento de la inflación es uno de los más importantes para los vecinos y vecinas de a pie, y esto con fosforescente es como consecuencia de la implementación de un plan siniestro, ilegal e ilegítimo, que fue la toma de deuda en dólares absolutamente sideral, insostenible, del gobierno de Mauricio Macri y Rogelio Frigerio con el FMI; que nos obliga a esta generación y también a las futuras a devolver en billetes de esa moneda en un claro perjuicio hacia nuestra economía doméstica. Tomaron deuda en dólares con los organismos multilaterales de crédito (FMI), para acotar el margen de decisiones o directamente suprimirlas, de los gobiernos soberanos en claro desmedro de las mayorías populares.

Por esta razón, la escases de recursos para volcar a nuestra economía interna proviene precisamente de la obligación de cumplir con las metas de ese funesto acuerdo que se tuvo que suscribir con el FMI, que trajo Macri a nuestro país nuevamente, y que los que aplaudieron ese acuerdo hoy nos quieren gobernar y nos hablan de empatía, falta de trabajo, salud, etc.

Con esto quiero dejar claro que la oposición de JxC no se puede hacer la distraída y mirar para otro lado, como si ellos no hubiesen sido los que provocaron este descalabro macro y micro económico, que nuestro gobierno del FdT, está tratando todos los días de timonear.

Por otra parte, quiero expresar que el Diputado Vitor es el encargado de llevar adelante el libreto de Frigerio en el recinto de la cámara de Diputados, aunque le destaco que lo hace de manera presencial, no como otros diputados de la oposición que no se presentan a trabajar en el recinto y ya no sé si son de ficción o son hologramas.

Alguna vez me gustaría una oposición responsable, y no englobo esta crítica hacia todos porque sé que también hay hombres y mujeres de bien aunque no compartamos mismas ideas, pero permítanme dudar de Frigerio porque con él y con Mauricio todos sufrimos, entonces no puedo creer que nos hable de empatía porque come mandarinas en la casa de un vecino, la empatía se construye con políticas públicas que inviten a la ciudadanía a estar colmada y pensando en temas estructurales como lo ha anunciado el Gobernador Gustavo Bordet cuando en la apertura de sesiones legislativas habla y toma decisiones Políticas para el desarrollo en Puertos, Viviendas, Trabajo.- y, la empatía se construye sabiendo que al pueblo no se lo endeuda. y si quieren volver al nudo, que expliquen la deuda externa, porque estos políticos fueron quienes trajeron al FMI. Los problemas de nuestra gente se resuelven con más democracia en el más estricto sentido de la palabra, con más dirigentes comprometidos, y con un Estado Presente.

Este año quien decide es el ciudadano, y veremos que sucede, hay que deconstruir libretos que a veces más allá de la evidencia, la gente elige por su sentir o creencia, eso se llama posverdad, hagamos entonces el esfuerzo de pensar cuáles han sido los gobiernos que reparan en el pueblo, y cuáles son aquellos gobiernos que nos endeudan y emiten cuasi moneda", indicó la diputada.