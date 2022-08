Padres de la EET Nº4 reclaman una urgente reforma edilicia

La comisión de padres de la Escuela Educación Técnica (EET) Nº 4, ubicada en calle Casiano Calderón 1.932 de Paraná, reclamó este martes mejoras urgentes en el establecimiento educativo debido a que las condiciones edilicias no son las adecuadas para el normal desarrollo de las actividades. Uno de los padres e integrante de la comunidad educativa, Edgardo Salurzo, convocó ayer a los medios de comunicación para contar una realidad que preocupa ante el inminente comienzo de la reforma educativa. En realidad, Salurzo está hablando de la nueva Educación Profesional Secundaria (EPS), que en la provincia se puso en marcha esta semana y que tiene previsto implementarse en la EET de San Agustín. “Hay una tramitación de años para la reforma del edificio, no sabemos si está en Buenos Aires o está cajoneada en el Consejo General de Educación (CGE). El año pasado tuvimos una reunión con autoridades del CGE y luego de seis meses no tuvimos ninguna respuesta por parte del Gobierno”, admitió en declaraciones a La Radio de UNO por la Red Paraná.