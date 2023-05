Pablo Rojas presenta su novela policial: "Sangre Barata"

En sus ratos libres, el actual docente de la Escuela de Policía, avanzó con su segunda producción: "Sangre Barata".

En diálogo con UNO, el escritor explicó sobre la ficción: "Se trata de la desaparición de un abogado, donde las investigaciones realizadas apuntan a una sola dirección. Amigos que no son tales, una mente psicótica juega su propio juego".

Esta nueva novela policíaca negra, de suspenso se presentará el 19 de mayo a las 18,30 en la Biblioteca Popular de Paraná.

"Sangre Barata es una novela policial, que tiene una estructura diferente a Las Mujeres del Policía. Acá tenemos tres historias paralelas y una situación central que narra la desaparición de un abogado en Casa de Gobierno. Nos adentramos a la Casa Gris, sus oficinas y las relaciones de poder con este hecho que es muy contemporáneo", explicó para analizar: "La historia tiene la planificación del homicidio, cómo de ejecuta y la sociología para llevar adelante el hecho".

"Son personajes que se van complementando y sorprendiendo al lector, que se imagina situaciones que lo llevan a incorporarse en en las historias", indicó.

En esta producción, el autor de Paraná, también se tomó el trabajo de relacionar las historias de su segundo trabajo con una selección de temas musicales. "Eso temas complementan los relatos, incluso la letra tiene específica relación con la historia", añadió para indicar: "Quiero que el lector se sitúe en el lugar, que sienta o perciba lo que ocurre, incluso que penetre a lo que está ocurriendo, hasta con la propia música".

"Las mujeres del policía": ficción entrelazada con realidad

Agregó sobre la música: "Traté y creo que se logró calzar y ambientar el avance de la novela, con la música adecuada. De allí que tocamos temas románticos con otros estilos, y vincularlos con temas complejos como la droga, la marginalidad que tendrán el complemento auditivo musical".

A la hora de hablar del poder vinculado a la novela, hizo saber: "Es en general, y no se particulariza en nadie. Pero acá se ve como las decisiones o influencias de resoluciones pueden afectar a una o varias personas. Y sin apuntar a un partido, marco que no se puede escapar de lo que está ocurriendo por estos tiempos. No se puede alejar del sentimiento de la gente, de la marginalidad y del que tiene la posibilidad de hacer algo y no hace mucho".

Finalmente recalcó que su primer libro tiene una directa relación en uno de sus personajes con esta segunda novela, " Y de allí lo atrapante de la trama de esa figura representativa que aparece en las dos novelas".

Rojas agradeció el apoyo de la SADE, entidad que agrupa a los escritores entrerrianos.

En la actualidad Rojas sigue adiestrando a los alumnos de la escuela de Policía en Paraná, y por ello es que participó de la confección en su momento los protocolos y manuales de formación y adiestramiento para la fuerza de seguridad.