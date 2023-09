Pablo Millán contó su experiencia con Aníbal Lotocki: "Es un encantador de serpientes"

Millán relató a UNO que conoció a Lotocki mientras trabajaba como director de vestuario para Carmen Barbieri y, en este espacio, también compartía con Pamela Sosa , ex pareja y también víctima del doctor, y la propia Silvina Luna : “Él había operado a Pamela e hicimos todos conexión para hacer nuestras operaciones -inclusive la de Silvina- como canje o publicidad. Nunca pagamos nada, sólo nos cobró los elementos descartables” , recordó y detalló: "Me acerqué a él solamente para hacerme un retoque en los pómulos y agregarme entre ceja y ceja, porque los hombres tenemos un hundimiento en esa zona y quería agilizar el maquillaje de mi personaje, por lo que me parecía que un retoque vendría bien. Lotocki me dio la posibilidad de hacerlo -según él- con grasa y un producto llamado metacrilato. No obstante, dijo que las ampollas serían muchas y saldría muy caro, así que prefería hacerme una liposucción de los flangos, ubicados en la espalda" . Previo a la operación, el médico le inyectó a Pablo agua destilada con el objetivo de que el artista pudiera ver el resultado del procedimiento: "Me gustó y decidí hacerme la intervención" .

El artista destacó que, previo a operarse, le llamó la atención los pocos exámenes pre-quirúrgicos que Lotocki le solicitó: "Lo único que me pidió fueron coagulación, diabetes y HIV. No me pidió orina ni nada y creo que ese fue un gran error, pues la hipercalcemia que tenía Silvina hubiera sido evitada con un examen de orina porque se habría detectado que era propensa a algo así. Quienes se aplicaron el producto en los glúteos tienen granulomas en toda la pierna y eso deriva en hipercalcemia y Lotocki debería haberlo detectado. Debería haber sabido cómo eran nuestros organismos", expresó.

El día de la operación a Pablo le colocaron una anestesia local pero, además, le hicieron tomar un medicamento para dormirse: "En ese momento firmás un consentimiento y este es el mayor error, porque al firmarlo es muy difícil que ganes un juicio por mala praxis a un médico estético porque te hacés cargo de todo lo que te harán", indicó.

"Podría estar en la misma situación que Mariano o Silvina"

La intervención de Millán consistía en la lipoaspiración de los flangos, seguidamente girar el cuerpo y aplicar el producto en las áreas acordadas pero, "cuando él terminó el trabajo y me miré al espejo me di cuenta que tenía cosas en la cara que no había pedido y esto es importante que lo diga: me rellenó de más los pómulos, los costados del rostro, la frente y la mandíbula. Esa fue una decisión que él tomó cuando yo estaba dormido porque, según él, me iba a quedar mejor", detalló y agregó: " En confesión de partes, si a mí me hubiera quedado bien la cara con Lotocki, me iba a hacer los glúteos con él. En cierta manera, tengo un Dios aparte porque podría estar en la misma situación que Mariano o Silvina. Lo que quiero que la gente entienda, porque lo cuento para que le sirva a alguien, es que nadie sabía lo que nos ponían, nadie pidió lo que verdaderamente teníamos en el cuerpo".

"El verso que me hizo estaba bien elaborado porque él me mostró la ampolla de metacrilato y me dijo que era carísimo, aunque yo no necesitaba tanto. Volví a atenderme con él dos veces más y la tercera fue que me abrió para retirarme partecitas del músculo con ese producto y ahí me di cuenta que no había otra solución, que era mentira que podía lipoaspirarse", contó Millán y destacó: "A diferencia de Silvina o Mariano Coprorola, no tuve problemas de salud porque, en primer lugar, me retiré el producto tres años después y solamente tengo granulomas pero es ínfimo, serán 50 gramos. Mariano tenía 800 gramos en un glúteo y 820 en el otro y Silvina, creo, tenía más".

"Me di cuenta que fui con un carnicero"

Asimismo Pablo explicó que, inicialmente, el producto no trae problemas pero las complicaciones surgen con el pasar de los años y el único modo de retirarlo es removiendo el músculo. "La mezcla que él hace es polímero metacrilato. Para que se entienda, él mezcla la grasa con un polvo que se utiliza para hacer prótesis o paladares de dentaduras postizas, no es el metacrilato que te vende verbalmente". A pesar que Lotocki arregló las asimetrías que dejó en su rostro, el referente del teatro local debió ir con otro médico: "Me tuve que hacer una intervención para reconstruir el desastre que me hizo en la cara con otro profesional. Me di cuenta que fui con un carnicero, pero eso lo vi después porque no lo sabía. El 80% de lo que Aníbal Lotocki me hizo en la cara, no lo pedí".

Pablo remarcó que fue muy complicado ir con otro profesional a solucionar este problema "porque nadie se quiere hacer cargo del desastre que se pueden encontrar cuando te abren la cara", comentó. "Sufrí cada vez que me miraba al espejo y que la gente me dijera 'qué te hiciste', porque es difícil enfrentarse a una cara deformada cuando tu trabajo pasa por ahí y sos una persona pública", expresó el artista y relató: "En un cumpleaños de Carmen Barbieri conocí al doctor Guillermo Blugerman, un profesional que disertó en muchas partes del mundo, estuvo a cargo del programa Transformaciones y Carmen se operó dos veces con él. Me miró y me dijo "¿quién te hizo esto?" y cuando respondí que fue Aníbal Lotocki, porque todos los cirujanos estéticos se conocen, fue como si hubiera mencionado al diablo. Me hizo un gran descuento y, como llevé a Moria Casán a Paraná y me fue muy bien, pude pagar la intervención".

"Aníbal Lotocki es un necio, un encantador de serpientes y un loco"

El artista contó a UNO que debió pasar por dos intervenciones para que se le removiera todo el producto que Lotocki le inyectó: "Primero me abrieron de sien a sien, al borde del cuero cabelludo. Me sacaron todo el producto de la frente, pero como se tiene que retirar el músculo porque el producto se dispersa, me sacaron el tejido muscular del seño. La segunda intervención fue 20 días después donde me retiraron el producto de los costados, es decir, parte los pómulos y maxilares". No obstante, indicó: "Digo que fue en parte porque sigo teniendo producto en esta zona, pues el doctor no se quiso arriesgar a tocar la parte más cercana a la nariz, donde tenemos nervios y ahí funciona la gesticulación". "Creo que, para Blugerman, fui un poco un conejillo de indias porque me sacaron fotos constantemente; se arriesgaban a abrir algo que desconocían, pero eso hoy es algo común, fácil hablarlo y hacer la intervención", agregó el artista.

Al ser consultado por su reacción ante la mediatización de las múltiples denuncias contra Lotocki, indicó: "No me sorprendieron porque, al ser todos conocidos, nos fuimos enterando. Primero uno pasa por una etapa de vergüenza porque te da pena haber sido un imbécil y la gente te juzga por todo, pero uno decide e intenta estar mejor, no se hace en función de la sociedad que te lo impone. Soy pro-cirugía porque para algo están los cirujanos estéticos, pero hay que fijarse bien con quién nos atendemos".

Finalmente, el artista indicó: "Si tengo que describir a Aníbal Lotocki, diría que es un necio, un encantador de serpientes y un loco, porque no tiene conciencia de lo que hace. Hay mucha gente que reclama que dé la cara y salga a hablar, pero tiene una enfermedad donde él quiere que abramos los ojos y digamos que es un genio".